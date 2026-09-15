Αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης: “Επιστρέφω με ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα”

Αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού, μετά από σχεδόν επτά χρόνια κάθειρξης για την συμμετοχή του στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο αποφυλακισθέντας είπε χαρακτηριστικά: “Επιστρέφω με ένα νέο ισχυρό εθνικό κίνημα” δίνοντας μήνυμα για την συμμετοχή του στις επερχόμενες εκλογές.

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Συγκεκριμένα ο Ηλίας Κασιδιάρης δήλωσε: “Είχα δώσει τον λόγο μου πως μόλις περάσω από αυτή την πόρτα θα επιστρέψω όχι μόνο στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και απ’ ό,τι βλέπω, δεν είμαι μόνος μου. Μαζί μου όλοι εσείς για ένα νέο εθνικό ισχυρό κόμμα, για να απαλλαγεί η χώρα από τη πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Βλέπω αυτές τις μέρες στα κανάλια πολιτικοί που κλαίγονται και λένε ότι δεν πρέπει να συμμετέχω, αλλά δεν αποφασίζουν αυτοί. Ένας είναι ο κριτής στη Δημοκρατία: ο κυρίαρχος λαός, όλοι εσείς οι σκεπτόμενοι πολίτες”.

Υπενθυμίζεται ότι την αποφυλάκισή του είχε προαναγγείλει στις 11 Σεπτεμβρίου η δικηγόρος του, Βάσω Πανταζή αναφέροντας σε ανακοίνωσή της:

Υπό την ιδιότητα μου ως συνηγόρου υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, σας γνωστοποιώ ότι η απόλυση του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού θα λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12.00.

Ο κος Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο ΟΛΗΣ της ποινής του, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη.

Σε ένα κράτος δικαίου αυτό αποτελεί ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας του, που ακόμη παραμένει ενεργό.

Ως προς την σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες.