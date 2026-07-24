Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος πυροβολήθηκε στον Δενδροπόταμο – Πήγε μόνος του στα ΚΤΕΛ για να καλέσει την Αστυνομία

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής (24/7) στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 35χρονου άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, ο 35χρονος δέχθηκε πυροβολισμό από άγνωστο άνδρα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Αντί να καλέσει αμέσως βοήθεια από το σημείο του περιστατικού, μετέβη στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία», όπου επικοινώνησε με την Άμεση Δράση και κατήγγειλε την επίθεση.

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Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 35χρονο τραυματισμένο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ο άνδρας φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στην κοιλιακή χώρα, ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Αναζητείται ο δράστης

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.