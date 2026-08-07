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Ταλαιπωρία για επιβάτες στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” – Ακυρώθηκε πτήση λόγω… πτηνού σε κινητήρα αεροπλάνου

Η πτήση από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Γερμανία καθηλώθηκε στο έδαφος

Ταλαιπωρία για επιβάτες στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” – Ακυρώθηκε πτήση λόγω… πτηνού σε κινητήρα αεροπλάνου
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Ακυρώθηκε πτήση με τουλάχιστον 150 άτομα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με προορισμό τη Γερμανία, καθώς εντοπίστηκε πτηνό στον κινητήρα του αεροπλάνου.

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, η πτήση είχε προγραμματιστεί νωρίς το βράδυ της Πέμπτης 6/8. Οι επιβάτες περίμεναν για αρκετή ώρα στον χώρο της αποβίβασης, όταν τελικά ειδοποιήθηκαν από τους ανθρώπους της εταιρείας ότι η πτήση ακυρώνεται για λόγους ασφαλείας, καθώς στον κινητήρα του αεροπλάνου είχε εντοπιστεί ένα πτηνό.

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Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, οι ιθύνοντες της εταιρείας προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του πτηνού, ενώ οι επιβάτες ειδοποιήθηκαν ότι θα ταξιδέψουν σήμερα.

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