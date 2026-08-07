Ταλαιπωρία για επιβάτες στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” – Ακυρώθηκε πτήση λόγω… πτηνού σε κινητήρα αεροπλάνου

Ακυρώθηκε πτήση με τουλάχιστον 150 άτομα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με προορισμό τη Γερμανία, καθώς εντοπίστηκε πτηνό στον κινητήρα του αεροπλάνου.

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, η πτήση είχε προγραμματιστεί νωρίς το βράδυ της Πέμπτης 6/8. Οι επιβάτες περίμεναν για αρκετή ώρα στον χώρο της αποβίβασης, όταν τελικά ειδοποιήθηκαν από τους ανθρώπους της εταιρείας ότι η πτήση ακυρώνεται για λόγους ασφαλείας, καθώς στον κινητήρα του αεροπλάνου είχε εντοπιστεί ένα πτηνό.

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Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, οι ιθύνοντες της εταιρείας προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του πτηνού, ενώ οι επιβάτες ειδοποιήθηκαν ότι θα ταξιδέψουν σήμερα.