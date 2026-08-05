Αυστρία: Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, με 41,2 βαθμούς Κελσίου

Στην Αυστρία καταρρίφθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, καθώς ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε στους 41,2 βαθμούς Κελσίου στο Μπαντ Ντόιτς-Άλτενμπουργκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Η νέα αυτή επίδοση, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία GeoSphere Austria, αποτελεί την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, επιβεβαιώνοντας το έντονο κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Κεντρικής Ευρώπης.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί μόλις χθες, με 41°C που καταγράφηκαν στον σταθμό Βιέννης-Στάμερσντορφ.

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Η χώρα βίωσε ήδη έναν Ιούλιο εξαιρετικά ζεστό και ξηρό, με γενικευμένη ξηρασία και ανομβρία.

«Ο ανεμιστήρας μας σώζει, είναι το σωσίβιό μας» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια 20χρονη πωλήτρια παγωτών. Οι εμπορικοί δρόμοι της Βιέννης είναι άδειοι την ημέρα και οι πωλήσεις ξαναρχίζουν μόνο το απόγευμα, όταν πέφτει ο ήλιος και η θερμοκρασία, εξήγησε.

Η Αυστρία βίωσε επίσης φέτος το καλοκαίρι το μεγαλύτερο κύμα καύσωνα που είχε παρατηρηθεί ποτέ για Ιούνιο μήνα, με τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών να ξεπερνούν τα προηγούμενα κατά 1,4 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP