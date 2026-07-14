Τα γυρίζει ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: Εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, αντί για τέλος 20% στα φορτία των πλοίων

Σε μια στρατηγική αναδίπλωση προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακαλώντας το αρχικό του σχέδιο για την επιβολή δασμού 20% στα εμπορικά φορτία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Αντ’ αυτού, ο Λευκός Οίκος προκρίνει πλέον την εφαρμογή ενός καθολικού ναυτικού αποκλεισμού για όλα τα πλοία που συνδέονται με το Ιράν, ενώ παράλληλα αντικαθιστά το ακυρωθέν μέτρο με ένα πλέγμα νέων εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών με τις μοναρχίες του Κόλπου.

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Μέσω ανάρτησής του στο δίκτυο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η ασφάλεια και η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ για τη διεθνή κοινότητα διασφαλίζονται χάρη στην παρουσία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση.

«Θα επιβάλουμε πλήρη αποκλεισμό, αλλά μόνο στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν οποιοδήποτε φορτίο που σχετίζεται με το Ιράν».

«Τεράστιες» επενδύσεις αντί για δασμούς

Εξηγώντας την απόφασή του να αποσύρει την πρόταση για τη χρέωση του 20% στα διερχόμενα φορτία, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «εξαιρετικά παραγωγικές συνομιλίες» με ηγέτες της Μέσης Ανατολής.

Όπως σημείωσε, οι επαφές αυτές οδήγησαν στη συμφωνία για αντικατάσταση του προστίμου με μεγάλες εμπορικές δεσμεύσεις και επενδυτικά προγράμματα των κρατών του Κόλπου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να είναι «τεράστιες» σε μέγεθος και πρόκειται να τονώσουν την αμερικανική οικονομία, δημιουργώντας εκατομμύρια νέες, υψηλόμισθες θέσεις εργασίας.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Τραμπ διεμήνυσε για ακόμη μία φορά ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της ιρανικής κυβέρνησης, κατηγορώντας τη ότι με την πολιτική της οδηγεί τη χώρα στην «ολοκληρωτική καταστροφή».