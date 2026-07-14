Ιστορική στιγμή: Ελληνικό άγημα παρέλασε στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, όπως το 1919 – Η εικόνα από το ίδιο σημείο

Με μια ξεχωριστή στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι, η οποία ξέφυγε από τα καθιερωμένα πρότυπα προκειμένου να εκπέμψει ισχυρά μηνύματα ενότητας, η Γαλλία τίμησε την εθνική της εορτή για την Ημέρα της Βαστίλης, παρουσία πλήθους Ευρωπαίων ηγετών.

Η ελληνική παρουσία στις εορταστικές εκδηλώσεις στα Ηλύσια Πεδία ήταν εμφατική και πολυεπίπεδη.

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Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος παρακολούθησε την παρέλαση από την εξέδρα των επισήμων.

Παράλληλα, την ελληνική κυριαρχία στους αιθέρες εκπροσώπησαν δύο μαχητικά αεροσκάφη Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας που έσκισαν τον γαλλικό ουρανό, ενώ την παράσταση έκλεψε ένα πεζοπόρο ελληνικό στρατιωτικό άγημα, το οποίο παρέλασε με υπερηφάνεια κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

Η συμμετοχή αυτή υπογραμμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τους διαχρονικούς και ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν την Αθήνα με το Παρίσι.

Από τον θρίαμβο του 1919 στο σήμερα

Η παρουσία των Ελλήνων στρατιωτών στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας απέκτησε έντονο συγκινησιακό υπόβαθρο, καθώς ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν.

Η σημερινή εικόνα έρχεται σε άμεση αντιπαραβολή με τον εμβληματικό πίνακα που απεικονίζει τα ελληνικά στρατεύματα να παρελαύνουν κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου στις 14 Ιουλίου 1919.

Επρόκειτο για τη μεγάλη «Παρέλαση της Νίκης» μετά τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, γεγονός που αποδεικνύει ότι η κοινή πορεία των δύο εθνών παραμένει αρραγής εδώ και έναν αιώνα.

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Η σημερινή φωτό από το ίδιο σημείο: