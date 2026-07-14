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Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο επίθεσης στην Κούβα λόγω “ιρανικών drones”

Μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο επίθεσης στην Κούβα λόγω “ιρανικών drones”
BLOOMBERG POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει να επιτεθεί στην Κούβα λόγω «ιρανικών drones», όπως αποκάλυψε έπειτα από ερώτηση δημοσιογράφου.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος δημοσιογράφος ρώτησε: «Υπάρχουν αναφορές για ιρανικά drones στην Κούβα. Υπάρχουν ανησυχίες γι’ αυτό;». 

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«Και αν έχουν κάτι τέτοιο, και πολύ πιθανό έχουν, θα το φροντίσουμε. Ο Μάρκο (Ρούμπιο) είναι αυτή τη στιγμή στην άλλη αίθουσα. Κι αν έχουν θα το κανονίσουμε άμεσα. Δεν θα έχουμε πρόβλημα… Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Μπορεί να έχουν αποθηκεύσει μερικά (drones) μπορεί ναι, μπορεί όχι. Θα το εξακριβώσουμε γρήγορα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Τραμπ. 

«Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκει άλλη μια δικαιολογία για να επιτεθεί στην Κούβα;» διερωτώνται ορισμένα ΜΜΕ. 

Οι ΗΠΑ έπληξαν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο καταστροφής πυρηνικού εργοστασίου. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις σε τάνκερ του Μπαχρέιν και των ΗΑΕ που σκότωσαν ένα μέλος του πληρώματος και τραυμάτισαν 8. 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημέρωσε επίσημα τους νομοθέτες του Κογκρέσου ότι το Πεντάγωνο έχει ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

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