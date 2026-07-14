Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο επίθεσης στην Κούβα λόγω “ιρανικών drones”

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει να επιτεθεί στην Κούβα λόγω «ιρανικών drones», όπως αποκάλυψε έπειτα από ερώτηση δημοσιογράφου.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος δημοσιογράφος ρώτησε: «Υπάρχουν αναφορές για ιρανικά drones στην Κούβα. Υπάρχουν ανησυχίες γι’ αυτό;».

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Legacy media floats the idea that Iranian drones are based in Cuba



Trump: “We're not going to have a problem. We're not going to allow that to happen.”



This is more retarded than the ‘Tehran is two weeks away’ narrative pic.twitter.com/4iGHMlHWms— HatsOff (@HatsOffff) July 14, 2026

«Και αν έχουν κάτι τέτοιο, και πολύ πιθανό έχουν, θα το φροντίσουμε. Ο Μάρκο (Ρούμπιο) είναι αυτή τη στιγμή στην άλλη αίθουσα. Κι αν έχουν θα το κανονίσουμε άμεσα. Δεν θα έχουμε πρόβλημα… Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Μπορεί να έχουν αποθηκεύσει μερικά (drones) μπορεί ναι, μπορεί όχι. Θα το εξακριβώσουμε γρήγορα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Τραμπ.



«Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκει άλλη μια δικαιολογία για να επιτεθεί στην Κούβα;» διερωτώνται ορισμένα ΜΜΕ.

Οι ΗΠΑ έπληξαν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο καταστροφής πυρηνικού εργοστασίου. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις σε τάνκερ του Μπαχρέιν και των ΗΑΕ που σκότωσαν ένα μέλος του πληρώματος και τραυμάτισαν 8.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημέρωσε επίσημα τους νομοθέτες του Κογκρέσου ότι το Πεντάγωνο έχει ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.