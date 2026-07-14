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Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός 72χρονος που έπεσε από σκαλωσιά

Έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός 72χρονος που έπεσε από σκαλωσιά
(EUROKINISSI/ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ)
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Τραγικό θάνατο βρήκε το μεσημέρι της Τρίτης (14.07) ένας 72χρονος άνδρας στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στο κενό από τη στέγη της οικίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που ο άτυχος ηλικιωμένος εκτελούσε οικοδομικές εργασίες.

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Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άνδρας έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος και να υποστεί βαρύτατα τραύματα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία σε κρίσιμη κατάσταση και με σοβαρά κατάγματα στο νοσοκομείο της πόλης.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι προχώρησαν σε άμεση διασωλήνωση, ο 72χρονος υπέστη ανακοπή και εξέπνευσε περίπου μία ώρα αργότερα.

Σημειώνεται ότι ο άτυχος άνδρας έμενε μόνιμα στην Αθήνα και το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο Αγρίνιο. Για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές.

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