Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τη φωτιά σε υπό ανακαίνιση κτίριο – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων (Βίντεο)

Πολύνεκρη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο των Βρυξελλών, όταν ξέσπασε φωτιά σε πολυκατοικία που τελεί υπό ανακαίνιση, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Στο συγκεκριμένο εργοτάξιο απασχολούνταν συνολικά περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί από αυτούς εγκλωβίστηκαν μέσα στον θάλαμο του ανελκυστήρα, καθώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν ταχύτατα στο φρεάτιο.

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JUST IN: Multiple people dead, 6 missing, after a fire erupted at the OXY building in Brussels, Belgium; some victims found inside an elevator. pic.twitter.com/qha9vTTtyQ— Scope Report (@ScopeReport_) July 14, 2026

Μέχρι το μεσημέρι, οι δυνάμεις διάσωσης δεν είχαν καταφέρει να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους.

Ο επιθεωρητής εργασίας των Βρυξελλών, Μπρεχτ Σπεϊμπράκ, επιβεβαίωσε μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης τον εντοπισμό σορών εντός του ανελκυστήρα. «Βρήκαμε πτώματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πόσα… σίγουρα δύο, ίσως τρία», ανέφερε.

Παράλληλα, ο ίδιος σημείωσε ότι εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη έξι εργαζομένων που βρίσκονταν στο κτίριο από το πρωί. Εκτιμάται ότι οι σοροί που εντοπίστηκαν, οι οποίες δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενδέχεται να ανήκουν σε κάποιους από τους αγνοούμενους.

Η πορεία της πυρκαγιάς στον «Πύργο Οξί»

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί για εστία φωτιάς στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, το οποίο είναι γνωστό στην πρωτεύουσα του Βελγίου ως «Πύργος Οξί».

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι η φωτιά επεκτάθηκε μέσω του φρεατίου του ασανσέρ, φτάνοντας μέχρι τον πρώτο όροφο αλλά και το υπόγειο.

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Παρόλο που η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο νωρίς το μεσημέρι, κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας για τον απεγκλωβισμό των εργαζομένων.

Όπως επισήμανε εκπρόσωπος του δημάρχου των Βρυξελλών, Φιλίπ Κλοζέ, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς «δεν είναι ακόμη προσβάσιμοι όλοι οι όροφοι».

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Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την ανάφλεξη παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

🚨BREAKING:



🇧🇪 Deadly fire at OXY building in Brussels leaves multiple dead and six missing.



Some victims were found inside an elevator. Rescue operations are ongoing.



OXY building is a major ongoing urban redevelopment project in the heart of the city.



Writer: Samuel… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 14, 2026

Συγκλονισμένος ο πολιτικός κόσμος του Βελγίου

Για «σοκαριστική τραγωδία» έκανε λόγο ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κουιντίν. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κουιντίν εξέφρασε τη συμπαράστασή του, αναφέροντας: «Οι σκέψεις είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όσους εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους πυροσβέστες μας και σε όλες τις υπηρεσίες που παραμένουν κινητοποιημένες».

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Για το περιστατικό έχει ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα από την Επιθεώρηση Εργασίας και το αρμόδιο τμήμα της Εισαγγελίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και η εργατική νομοθεσία στο εργοτάξιο.