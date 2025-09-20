Συνεχίζονται τα προβλήματα στα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης – “Θα πάρει μέρες να διορθωθεί το πρόβλημα”

Χάος και καθυστερήσεις έχουν προκληθεί από την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η Collins Aerospace το βράδυ της Παρασκευής (19/9).

Σύμφωνα με το Reuters, το προβλήματα συνεχίζονται μέχρι τώρα σε πολλά αεροδρόμια της Ευρώπης μεταξύ των οποίων αυτά των Βρυξελλών, το Χίθροου αλλά και του Βερολίνου. Έως τώρα, δεν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στο Ελ. Βενιζέλος και γενικά σε αεροδρόμια του ελλαδικού χώρου.

Η Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα για αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε αεροδρόμια παγκοσμίως, αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στους αναχωρούντες επιβάτες. Στα terminals επικράτησε χάος. Επιβάτες περίμεναν για ώρες σε ατελείωτες ουρές, τα check-in υπερφορτώθηκαν και οι ανακοινώσεις για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων διαδέχονταν η μία την άλλη. Σύμφωνα με τις διοικήσεις των αεροδρομίων, εκατοντάδες πτήσεις καθυστέρησαν ενώ αρκετές ακυρώθηκαν.

Η μητρική εταιρεία της Collins Aerospace, δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί για μια «διαταραχή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο» στο λογισμικό της σε επιλεγμένα αεροδρόμια, χωρίς να τα κατονομάσει.

Επηρεάζεται το ηλεκτρονικό check-in

«Ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in των πελατών και στην παράδοση αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες λειτουργίες check-in», ανέφερε η RTX σε ανακοίνωσή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσθέτοντας ότι εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό. Η επίθεση κατέστησε εκτός λειτουργίας τα αυτοματοποιημένα συστήματα, επιτρέποντας μόνο χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης, ανέφερε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών στην ιστοσελίδα του, προσθέτοντας ότι το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής.

Η εξέλιξη προκάλεσε σοκ στον κλάδο. «Πολλοί στη βιομηχανία εκπλήσσονται που μια εταιρεία του μεγέθους και της εμπειρίας της Collins Aerospace έπεσε θύμα μιας τέτοιας επίθεσης», δήλωσε στην εφημερίδα The Independent ο Paul Charles, πρώην επικεφαλής επικοινωνίας της Virgin Atlantic. «Αν η Collins μπορεί να χακαριστεί τόσο εύκολα, τότε τίθεται υπό αμφισβήτηση κάθε προμηθευτής».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις μπορεί να είναι μακροχρόνιες: «Ελπίζω να αποκαταστήσουν το λογισμικό MUSE γρήγορα, διαφορετικά οι πτήσεις θα επηρεαστούν για πολλές ημέρες».



September 20, 2025

Η δημοσιογράφος Τερέζα Πουλτάροβα μίλησε στο BBC News από το αεροδρόμιο Χίθροου, από όπου επρόκειτο να πετάξει για το Άμστερνταμ στις 6:30 π.μ. για μια πτήση με ανταπόκριση στο Κέιπ Τάουν.

«Δυστυχώς, η αεροπορική εταιρεία στην οποία εργάζομαι… δεν έχει γραφείο εξυπηρέτησης εδώ, οπότε έχουμε μείνει στο σκοτάδι», είπε. «Έχει επικρατήσει μεγάλο χάος και είναι αρκετά… απογοητευτικό για τους περισσότερους ανθρώπους εδώ», είπε.Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανέφερε στην ιστοσελίδα του ότι υπήρχαν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in και ότι εργάζεται για να βρεθεί λύση γρήγορα.

Όλος ο κλάδος της πολιτικής αεροπορίας στο στόχαστρο

Πέρα από την Collins, ολόκληρος ο τομέας της πολιτικής αεροπορίας βρίσκεται πλέον υπό πίεση. Η Charlotte Wilson, ειδικός κυβερνοασφάλειας της εταιρείας Check Point, μιλώντας στο Sky News, τόνισε ότι η αεροπορική βιομηχανία αποτελεί «όλο και πιο ελκυστικό στόχο» για τους χάκερς.

Όπως εξηγεί, οι επιθέσεις αξιοποιούν την αλυσίδα εφοδιασμού: «Όταν ένας πάροχος τρίτου μέρους παραβιαστεί, το ντόμινο είναι άμεσο και μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένες διαταραχές πέρα από τα σύνορα».

«Οι ουρές είναι τρομερές», είπε μια επιβάτιδα στο Sky News, περιγράφοντας πως χρειάστηκε να περιμένει τρεις ώρες στο Τέρμιναλ 4 του Χίθροου. «Μόνο δύο γκισέ λειτουργούσαν από τα έξι και κανείς δεν μας ενημέρωνε. Μάθαμε ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση από το έκτακτο δελτίο στην τηλεόραση».

Η χειροκίνητη διαδικασία καθυστερεί δραματικά την εξυπηρέτηση: έως και 10 λεπτά ανά επιβάτη.

Το Χίθροου υπενθύμισε ότι είναι η τρίτη φορά σε διάστημα λίγων εβδομάδων που σημειώνονται σοβαρά προβλήματα, μετά από δύο περιστατικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τους δράστες, ενώ στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης κάνουν λόγο για περιορισμένης έκτασης επίθεσης. Παρόλα αυτά, οι αρχές εξετάζουν την πλήρη έκταση του περιστατικού και τα κίνητρα πίσω από την επίθεση.