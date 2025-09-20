Χάος σε σε μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης από κυβερνοεπιθέση – Ακυρώθηκαν πτήσεις, η ανακοίνωση της RTX

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται από το βράδυ της Παρασκευής (19/9) σε μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης μετά από κυβερνοεπίθεση που έπληξε την Collins Aerospace.

Η συγκεκριμένη εταιρεία αποτελεί πάροχο για check-in και επιβίβαση σε αεροπορικές εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτέλεσμα της κυβερνοεπίθεσης ήταν τα αυτοματοποιημένα συστήματα να τεθούν εκτός λειτουργίας, αναγκάζοντας τα αεροδρόμια να εξυπηρετούν επιβάτες μόνο με χειροκίνητες διαδικασίες.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι «αντιμετωπίζει τεχνικό ζήτημα το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις επιβατών».

BREAKING: Heathrow says it's experiencing technical issues with check-in and boarding.



The airport is advising passengers to check their flight status. Several European airports are reporting similar technical problems.https://t.co/G8gDzyqv3Q



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/UpBbVE7WHi— Sky News (@SkyNews) September 20, 2025

Στις Βρυξέλλες, η διοίκηση προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα έχει «σημαντικό αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων», με «αναπόφευκτες καθυστερήσεις και ακυρώσεις». Στο Βερολίνο, σχετική ανακοίνωση προειδοποιούσε για «μεγαλύτερους χρόνους αναμονής στο check-in» λόγω της βλάβης.

Η RTX, η εταιρεία στην οποία ανήκει η Collins Aerospace, ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι έχει ενημερωθεί για διαταραχή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο στο λογισμικό της MUSE σε ορισμένα αεροδρόμια, χωρίς να τα κατονομάσει.

«Εργαζόμαστε ενεργά για να επιλύσουμε το ζήτημα και να αποκαταστήσουμε πλήρως τη λειτουργικότητα για τους πελάτες μας το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε η εταιρεία. «Ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in και την παραλαβή αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες διαδικασίες check-in», σημείωσε επίσης η εταιρεία σε ανακοίνωσή της που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η επίθεση κατέστησε μη λειτουργικά τα αυτοματοποιημένα συστήματα τσεκ-ιν και επιβίβασης, επιτρέποντας μόνον χειροκίνητες διαδικασίες ελέγχου, ανέφερε παράλληλα στον ιστότοπό του το Αεροδρόμιο των Βρυξελλών, προσθέτοντας ότι το περιστατικό προέκυψε χθες, Παρασκευή, το βράδυ.

«Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και θα προκαλέσει δυστυχώς καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων (…) Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για το θέμα αυτό και προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό», διευκρίνισαν επίσης οι αρχές του αεροδρομίου στην ανακοίνωσή τους.

Στους επιβάτες που έχουν προγραμματισμένη πτήση για σήμερα συνιστάται από τα αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα να επιβεβαιώσουν ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί, απευθυνόμενοι στις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Παράλληλα και το Αεροδρόμιο του Βερολίνου ανέφερε στον ιστότοπό του ότι «λόγω τεχνικού ζητήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί στην Ευρώπη, υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος αναμονής στο check-in» και πρόσθετε: «Εργαζόμαστε για γρήγορη επίλυση» του ζητήματος.

Το Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, το μεγαλύτερο της Γερμανίας, δεν έχει επηρεαστεί, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Η EasyJet ανακοίνωσε παράλληλα ότι δεν αναμένει το ζήτημα αυτό συστήματος που επηρεάζει μικρό αριθμό αεροδρομίων να έχει αντίκτυπο στο πρόγραμμα των πτήσεών της για την υπόλοιπη ημέρα.

«Γνωρίζουμε για ένα ζήτημα συστήματος πληροφορικής που επηρεάζει μικρό αριθμό αεροδρομίων. Μολονότι προσώρας λειτουργούμε κανονικά και δεν αναμένουμε αυτό να έχει αντίκτυπο στο πρόγραμμά μας πτήσεων για την υπόλοιπη μέρα, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης αξιωματούχος του επιχειρησιακού κέντρου ελέγχου στο Αεροδρόμιο της Ζυρίχης, στην Ελβετία, δήλωσε παράλληλα ότι ούτε αυτό έχει επηρεαστεί.

Χίθροου: Τρίτη επίθεση σε διάστημα 3 μηνών

Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ο πάροχος εργάζεται για την άμεση επίλυση του προβλήματος, ενώ συνέστησε στους ταξιδιώτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν αναχωρήσουν.

Παράλληλα, ζήτησε να μην προσέρχονται νωρίτερα από τρεις ώρες πριν από διεθνείς πτήσεις ή δύο ώρες πριν από εσωτερικές.

«Έχουμε διαθέσει επιπλέον προσωπικό στους χώρους check-in για να βοηθήσει και να περιορίσει την ταλαιπωρία», τόνισε εκπρόσωπος του Χίθροου, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση. Η κυβερνοεπίθεση προκάλεσε ήδη ακυρώσεις και μεγάλες καθυστερήσεις πτήσεων, με χιλιάδες επιβάτες να ταλαιπωρούνται.

Το Χίθροου υπενθύμισε ότι είναι η τρίτη φορά σε διάστημα λίγων εβδομάδων που σημειώνονται σοβαρά προβλήματα, μετά από δύο περιστατικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τους δράστες, ενώ στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης κάνουν λόγο για περιορισμένης έκτασης επίθεσης. Παρόλα αυτά, οι αρχές εξετάζουν την πλήρη έκταση του περιστατικού και τα κίνητρα πίσω από την επίθεση.