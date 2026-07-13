Fraport Greece: Αύξηση 4,7% στην διεθνή επιβατική κίνηση σε περιφερειακά αεροδρόμια για τον Ιούνιο 2026

Αύξηση 4,7% παρουσίασε η επιβατική κίνηση τον Ιούνιο του 2026 στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, υπό τη διαχείριση και τη λειτουργία της Fraport Greece, όπου διακινήθηκαν 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, 250.000 επιβάτες περισσότεροι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση εσωτερικού, διακινήθηκαν 860.000 επιβάτες, ενώ στην διεθνή επιβατική κίνηση 4,7 εκατ. επιβάτες.

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Σύμφωνα με την Fraport Greece, βασικός παράγοντας της αύξησης ήταν η διεθνής επιβατική κίνηση, η οποία ενισχύθηκε κατά 212.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,7%.

Την μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο είχαν συγκεκριμένα αεροδρόμια, όπως της Θεσσαλονίκης, με αύξηση 49.000 επιβατών (+9%), της Κέρκυρας, με 45.000 επιπλέον επιβάτες (+6,5%), της Ρόδου, με 38.000 (+4%), των Χανίων, με 30.000 (+5,8%), της Μυκόνου, με 14.000 (+8%), της Σκιάθου, με 12.000 (+11,2%) και της Κεφαλονιάς, με 10.000 επιβάτες (+7,5%).

Ανάκαμψη παρουσιάζει και η κίνηση στη Μέση Ανατολή, η οποία αυξήθηκε κατά 70.000 επιβάτες (+121,5%). Η σύγκρουση φαίνεται να είχε πιο περιορισμένο αντίκτυπο στην κυκλοφορία από ό, τι αρχικά αναμενόταν. Αν και οι συντελεστές πληρότητας στη Μέση Ανατολή παρουσίασαν ελαφρά μείωση (Ιούνιος 2026: 69,9% έναντι Ιουνίου 2025: 71,1%), η μεγαλύτερη αύξηση των πτήσεων υποδηλώνει ότι η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η κίνηση από το Ισραήλ έχει επιστρέψει στα τυπικά καλοκαιρινά επίπεδα, με την επέκταση των πτήσεων σε πολλά αεροδρόμια. Αυτή η ανάκαμψη υποστηρίχθηκε κυρίως από ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες (Israir, Blue Bird Airways, EL AL και Arkia Israeli Airlines).

Συνολικά, η κίνηση από το Ισραήλ κατέγραψε αύξηση 73.000 επιβατών ή 161,3%, γεγονός που δείχνει επιστροφή σε πιο φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας. Επιπλέον, οι πτήσεις από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο αεροδρόμιο Μυκόνου (JMK), μέσω των εταιρειών Qatar Airways και Flydubai, συνεχίζουν να ανακάμπτουν, ενώ η κίνηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα αεροδρόμια Κέρκυρας (CFU) και Σαντορίνης (JTR) παραμένουν στο ίδιο επίπεδο του 2025.

Τον Ιούνιο του 2026, ο μέσος συντελεστής πληρότητας παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 (82,4% έναντι 84,6%) στα περισσότερα αεροδρόμια. Παρά τη μειωμένη πληρότητα θέσεων, η επιβατική κίνηση παρέμεινε σε παρόμοια επίπεδα με αυτά του Ιουνίου 2025.

Επιπλέον, η επίδοση του Ιουνίου θεωρείται ακόμη πιο σημαντική λόγω της ημερολογιακής επίδρασης. Παρά το γεγονός ότι ο Ιούνιος του 2026 είχε μία Κυριακή λιγότερη σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, η επιβατική αυξήθηκε, υποδηλώνοντας ισχυρή υποκείμενη ζήτηση και βελτιωμένες επιδόσεις, παρά τη λιγότερο ευνοϊκή διαμόρφωση του ημερολογίου.

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Τέλος, σημειώνεται πως από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχτεί περίπου 266 εκατομμύρια επιβάτες.