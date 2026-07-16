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Χανιά: Έβαλαν πιάνο στο αεροδρόμιο – Κοπέλα έπαιξε το “βαλς της Αμελί” και μάγεψε τους πάντες (βίντεο)

Με το σακίδιο στην πλάτη χάρισε μοναδικές στιγμές

Χανιά: Έβαλαν πιάνο στο αεροδρόμιο – Κοπέλα έπαιξε το “βαλς της Αμελί” και μάγεψε τους πάντες (βίντεο)
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Τον τρόπο να απολαύσει την αναμονή της στο αεροδρόμιο Χανίων “Δασκαλογιάννης” βρήκε μια κοπέλα, παίζοντας στο πιάνο που έχει τοποθετηθεί εκεί για τους ταξιδιώτες.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το πιάνο τοποθετήθηκε εδώ και κάποιες μέρες εντός του χώρου του αεροδρομίου Χανίων, δίνοντας στους ταξιδιώτες, Έλληνες και ξένους, τη δυνατότητα να παίξουν ή να ακούσουν μελωδίες όσο περιμένουν τις πτήσεις τους.

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Έτσι, και μια νεαρή κοπέλα πήρε θέση στο πιάνο με το σακίδιο στην πλάτη και έπαιξε το βαλς της Αμελί (La Valse d’Amelie) του Yann Tiersen από την αγαπημένη κινηματογραφική ταινία, μαγεύοντας όσους την άκουσαν.

Υπενθυμίζεται ότι κάτι αντίστοιχο έγινε και στο μετρό του Συντάγματος, πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε αμέσως από τους επιβάτες.

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