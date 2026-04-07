Νέες επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ – Χτυπήθηκε πετροχημικό εργοστάσιο στη Σ. Αραβία

Μαίνεται για 39η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίζουν τις επιθέσεις και την κατάσταση να κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου προς το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ λήγει τα ξημερώματα της Τετάρτης (3:00 ώρα Ελλάδας), την ώρα που οι στρατιωτικές επιθέσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με «αφανισμό» πολιτικών υποδομών εντός 4 ωρών από την εκπνοή του τελεσιγράφου του.

Axios: Αν ο Τραμπ δει να πλησιάζει η συμφωνία τότε μπορεί να αναβάλει το τελεσίγραφο για το Ιράν

«Εάν ο πρόεδρος δει ότι επιτυγχάνεται μια συμφωνία, πιθανότατα θα περιμένει. Αλλά μόνο αυτός και μόνο αυτός παίρνει αυτή την απόφαση», δήλωσε στο Axios ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. Ένας αξιωματούχος της άμυνας δήλωσε ότι ήταν «σκεπτικιστές» για το αν θα υπάρξει παράταση αυτή τη φορά.



Αυτή η αφήγηση βασίζεται σε συνεντεύξεις με έξι αξιωματούχους και πηγές με άμεση γνώση της συνεχιζόμενης διπλωματίας ή του τρόπου σκέψης του Τραμπ.

Χτυπήθηκε πετροχημικό εργοστάσιο στη Σαουδική Αραβία

BREAKING Attacks hit petrochemical plant in Saudi Arabia, says source on the ground pic.twitter.com/85VJDKsebq April 7, 2026

Οι IDF προειδοποιούν τους Ιρανούς να μην χρησιμοποιούν τρένα: Κινδυνεύει η ζωή σας

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις προειδοποίησε τους Ιρανούς το πρωί της Τρίτης να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τρένα, λέγοντας ότι αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τους. ‼️ هشدار فوری به استفاده‌کنندگان و مسافران قطارها در کشور ایران.



⭕️ شهروندان گرامی، به منظور امنیت شما، خواهشمندیم از این لحظه تا ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران، از استفاده و سفر با قطار در سراسر ایران خودداری نمایید.



⭕️ حضور شما در قطارها و در مجاورت خطوط راه‌آهن جانتان را به خطر می… pic.twitter.com/Fm3BAAEFra— ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) April 7, 2026

Το κανάλι Φαρσί του στρατού στο X ανέφερε: «Αγαπητοί πολίτες, για λόγους ασφαλείας σας, σας παρακαλούμε από αυτή τη στιγμή έως τις 21:00 ώρα Ιράν, να απέχετε από τη χρήση και τα ταξίδια με τρένο σε όλο το Ιράν. Η παρουσία σας σε τρένα και κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας».

Ομοβροντία ρουκετών από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ αναφέρει σε μια νέα ανάρτηση στα μέσα social media ότι εκτόξευσε ομοβροντίες με ρουκέτες τις πρωινές ώρες στις πόλεις Μετούλα και Κφαρ Γιουβάλ στο βόρειο Ισραήλ.

Η μονάδα πολιτικής προστασίας του ισραηλινού στρατού είχε νωρίτερα εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους των πόλεων και αργότερα δήλωσε ότι η απειλή είχε περάσει.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 13.000 «στόχοι χτυπήθηκαν»

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ηγείται των επιθέσεων κατά του Ιράν, δήλωσε ότι οι δυνάμεις της έχουν επιτεθεί σε περισσότερους από 13.000 ιρανικούς στόχους.

Σε μια ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στα social media η CENTCOM ανέφερε επίσης ότι περισσότερα από 155 ιρανικά πλοία έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, σημειώνοντας ότι αμερικανικά πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα και υποβρύχια συμμετέχουν στην επιχείρηση Epic Fury, καθώς και ένας στόλος αεροσκαφών που κυμαίνεται από μαχητικά αεροσκάφη F-35 stealth έως βομβαρδιστικά B-52.

Operation Epic Fury: April 6th Update pic.twitter.com/PjsR1eYB1W— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 6, 2026

Συναγωγή στην Τεχεράνη υπέστη ζημιές από αμερικανο-ισραηλινό πύραυλο

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν ανέφερε ότι ένας αμερικανο-ισραηλινός πύραυλος έπληξε μια συναγωγή στο κέντρο της Τεχεράνης.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, το Mehr συμπεριέλαβε επίσης ένα βίντεο 12 δευτερολέπτων που δείχνει διασώστες, κατεστραμμένα βιβλία και σωρούς από ερείπια. A synagogue was flattened in central Tehran on Tuesday after US 🇺🇸 Israeli 🇮🇱 strikes, Iran's 🇮🇷 Mehr News Agency reported



A synagogue is an establishment where the Jewish community congregates to pray or worship.https://t.co/DpU9hyGmy5https://t.co/TXgF4nc0Mq pic.twitter.com/hz57HJtk8O— Saad Abedine (@SaadAbedine) April 7, 2026

Ισραήλ: Νέο «κύμα» αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι προχώρησαν σε νέο «κύμα πληγμάτων» στο Ιράν, μετά την απόρριψη πρότασης χωρών που μεσολαβούν να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός που θα οδηγούσε στον τερματισμό του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών με σκοπό να προκληθούν ζημιές σε υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη και σε επιπλέον περιοχές σε όλο το Ιράν», σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram.

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ

Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, προσθέτοντας ότι επιχειρούσαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να τους αναχαιτίσουν.

«Προ ολίγου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και «επιχειρούν συστήματα (σ.σ. αντιαεροπορικής) άμυνας για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε ανακοινωθέν των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στις 03:27 (ώρα Ελλάδας), περίπου ένα τέταρτο προτού ο συναγερμός αρθεί (στις 03:43).

Εκρήξεις στην Τεχεράνη και στην περιφέρειά της

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και στην περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Πριν από λίγο, ακούστηκαν εκρήξεις σε ορισμένες περιοχές της Τεχεράνης και της Καράτζ», γειτονικής πόλης δυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με δυο ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, τα MEHR και FARS, που δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο.

Ιράν κατά Τραμπ: «Παραληρηματικές» και «αλαζονικές» οι απειλές

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν απέρριψαν τη Δευτέρα την «αλαζονική ρητορική» του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «θα μπορούσε να καταστραφεί ολόκληρη σε μια νύχτα», τονίζοντας ότι οι απειλές των ΗΠΑ δεν έχουν την παραμικρή επίπτωση στις επιχειρήσεις τους και δεν μπορούν να καλύψουν την «ταπείνωση» της Ουάσιγκτον στην περιοχή.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις φάνηκαν να αψηφούν τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, επιμένοντας ότι η ρητορική της Ουάσιγκτον δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό και τη συνέχιση των επιχειρήσεών τους. Iran’s Khatam al-Anbiya HQ spokesperson said Donald Trump’s threats are “delusional” and will not make up for US “disgrace and humiliation” in the region. pic.twitter.com/jtoDXo1y0l— BPI News (@BPINewsOrg) April 6, 2026

«Η χοντροκομμένη και αλαζονική ρητορική, καθώς και οι ανυπόστατες απειλές του ανισόρροπου Αμερικανού προέδρου, που βρίσκεται σε αδιέξοδο και δικαιολογεί τις αλλεπάλληλες ήττες του αμερικανικού στρατού, δεν έχουν καμιά επίπτωση στη συνέχιση της επίθεσης και των συντριπτικών επιχειρήσεων» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ανώτατης διακλαδικής στρατιωτικής διοίκησης Χατάμ αλ Ανμπιγιά, σύμφωνα με τη μετάδοση της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης IRIB.

Ο εκπρόσωπος της Χατάμ αλ Ανμπιγιά χαρακτήρισε επίσης τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ «παραληρηματικές», σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ίδια τοποθέτηση, οι αμερικανικές απειλές δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη «ντροπή και την ταπείνωση» που, κατά την Τεχεράνη, έχουν υποστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Σαουδική Αραβία λέει πως αναχαίτισε 7 βαλλιστικούς πυραύλους

Ο στρατός της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον του ανατολικού τμήματος του βασιλείου και τα συντρίμμια τους κατέπεσαν γύρω από ενεργειακές υποδομές, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Άμυνας στο Ριάντ.

«Επτά βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευτεί εναντίον του ανατολικού τομέα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν. Συντρίμμια των πυραύλων αυτών κατέπεσαν κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Βρίσκεται σε εξέλιξη αποτίμηση των ζημιών», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου, σύμφωνα με ανακοινωθέν στα αραβικά στον επίσημο λογαριασμό του θεσμού στο X.

Δυο άμαχοι νεκροί στο ιρακινό Κουρδιστάν εξαιτίας drone από το Ιράν

Δυο άμαχοι σκοτώθηκαν στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, όταν «drone φορτωμένο με εκρηκτικά» και «ερχόμενο από το Ιράν» έπεσε πάνω στο σπίτι τους, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία αντιτρομοκρατικού αγώνα της περιφέρειας της Κουρδιστάν ανέφερε ότι «το συμβάν σημειώθηκε στις 00:15 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), όταν drone φορτωμένο με εκρηκτικά, ερχόμενο από το Ιράν, συνετρίβη σε σπίτι πολιτών (…) στη Ντάρα Σακράν, στην επαρχία της Αρμπίλ», προσθέτοντας πως τα θύματα είναι «άνδρας και η σύζυγός του».

Ο κυβερνήτης της Αρμπίλ Ομέντ Χοσνάου κατήγγειλε μέσω Facebook την «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» κι έκανε λόγο για «έγκλημα πολέμου».

Εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν

Δυο εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, όπου έχουν τη βάση τους ξένοι «σύμβουλοι», οι στρατιωτικοί του αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, μετέδωσε χθες Δευτέρα δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ώρες νωρίτερα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν τέσσερις πυραύλους που κατευθύνονταν στο αμερικανικό προξενείο στην Αρμπίλ, ανέφερε πηγή του AFP στις δυνάμεις ασφαλείας.

Δεκαπέντε Αμερικανοί τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Ιράν σε αεροπορική βάση του Κουβέιτ

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο CBS αναφέρει ότι «15 Αμερικανοί» τραυματίστηκαν σε ιρανική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ κατά τη διάρκεια της νύχτας, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ανέφερε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είχαν ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία.

Γκουτέρες: ΗΠΑ και Ισραήλ να μην βομβαρδίσουν πολιτικές υποδομές του Ιράν

«Ακόμη κι αν κάποια συγκεκριμένη πολιτική υποδομή χαρακτηριζόταν στρατιωτικός στόχος, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο θα συνέχιζε να απαγορεύει κάθε επίθεση εναντίον της, αν αναμενόταν να προκαλέσει ως δευτερογενή συνέπεια υπέρμετρο κακό σε αμάχους», τόνισε ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, μιλώντας σε διαπιστευμένους συντάκτες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη χθες Δευτέρα.

Πρόσθεσε πως «επείγει» τα μέρη «να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», καθώς «δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική στην επίλυση των διεθνών διενέξεων» πέρα από την «ειρηνική επίλυσή τους».