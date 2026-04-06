Τραμπ: «Μπορεί να εξουδετερώσουμε το Ιράν μέσα σε μια νύχτα» – LIVE η συνέντευξη Τύπου του προέδρου των ΗΠΑ

Συνέντευξη Τύπου για τον πόλεμο στο Ιράν παραχωρεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 στον Λευκό Οίκο.

Το βλέμμα όλου του πλανήτη είναι στα όσα θα αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφορικά με τις κινήσεις του στον πόλεμο με το Ιράν, ενόψει και του τελεσίγραφου που λήγει την Μεγάλη Τρίτη 7/4, με τον Τραμπ να απειλεί με «κόλαση» τινάζοντας τις υποδομές του Ιράν αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο ξεκίνημα της ομιλίας του αναφέρθηκε στην επιχείρηση διάσωσης Αμερικανών αεροπόρων στο Ιράν χαρακτηρίζοντας την ως «ιστορική».

«Διέταξα τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να κάνουν ό,τι ήταν απαραίτητο για να φέρουν τους γενναίους πολεμιστές μας πίσω στην πατρίδα τους», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Στη συνέχεια, της συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ δήλωσε πως το Ιράν θα μπορούσε να «εξουδετερωθεί» σε μια νύχτα και είπε ότι αυτή η νύχτα «μπορεί» να είναι το βράδυ της Τρίτης.

«Ολόκληρη η χώρα θα μπορούσε να εξουδετερωθεί σε μια νύχτα και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι αύριο το βράδυ», είπε ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ λέει ότι η δεύτερη αποστολή διάσωσης στο Ιράν περιελάμβανε:

Τέσσερα βομβαρδιστικά

64 μαχητικά αεροσκάφη

48 βυτιοφόρα ανεφοδιασμού

13 αεροσκάφη διάσωσης.

«Τις τελευταίες 37 ημέρες, οι ένοπλες δυνάμεις της Αμερικής έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 10.000 πολεμικές πτήσεις πάνω από το Ιράν – κάτι ανήκουστο», λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι το αμερικανικό F-15 που καταρρίφθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ιράν «ήταν το πρώτο επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε από τον εχθρό σε ολόκληρη αυτή την επιχείρηση».

Τραμπ: Οι ΗΠΑ αναζητούν τον «διαρροέα» που αποκάλυψε στα μέσα ενημέρωσης για τον δεύτερο πιλότο

Ο Τραμπ λέει ότι οι αμερικανικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το άτομο που «διέρρευσε» πληροφορίες ότι ένας δεύτερος αεροπόρος είχε αποκλειστεί στο Ιράν μετά τη διάσωση του πρώτου.

Είπε ότι το Ιράν δεν γνώριζε την κατάσταση του δεύτερου πιλότου πριν από την έκθεση, γεγονός που έκανε την επιχείρηση διάσωσης των ΗΠΑ «πολύ πιο δύσκολη». Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές αρχές θα απαιτήσουν από την εταιρεία μέσων ενημέρωσης που δημοσίευσε την έκθεση να παράσχει την ταυτότητα του διαρρεύσαντος ή να αντιμετωπίσει διώξεις.

«Ψάχνουμε πολύ σκληρά για να βρούμε αυτόν τον διαρροέα», είπε ο Τραμπ. «Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να το ανακαλύψουμε, επειδή θα απευθυνθούμε στην εταιρεία μέσων ενημέρωσης που το δημοσίευσε και θα πούμε: “Εθνική ασφάλεια – παραδώστε το ή πηγαίνετε φυλακή”».

Τραμπ: «Τελεσίγραφο στο Ιράν έως την Τρίτη για συμφωνία» – Η Τεχεράνη απάντησε «όχι» στην κατάπαυση του πυρός

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια πασχαλινής εκδήλωσης στοn Λευκό Οίκο ότι η προθεσμία της Τρίτης που έχει ορίσει για να καταλήξει το Ιράν σε συμφωνία είναι οριστική, προσθέτοντας ότι η πρόταση του Ιράν ήταν ικανοποιητική, αλλά όχι αρκετά καλή.

«Έκαναν μια πρόταση και είναι μια σημαντική πρόταση. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν είναι αρκετά καλό», είπε ο Τραμπ. «Ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει πολύ γρήγορα, αν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Πρέπει να κάνουν ορισμένα πράγματα. Το γνωρίζουν αυτό, διαπραγματεύονται, νομίζω, καλή τη πίστει».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε παράλληλα ότι έχει «πολλές εναλλακτικές» καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται. «Θα μπορούσαμε να φύγουμε τώρα και θα τους χρειαστούν 15 χρόνια για να ξαναχτίσουν αυτό που είχαν. Θα μπορούσαμε να φύγουμε τώρα, αλλά θέλω να το ολοκληρώσω», είπε πριν πει για άλλη μια φορά ότι «το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα».

Το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, παρά τους επανειλημμένους ισχυρισμούς του Τραμπ και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του «έστειλε όπλα» σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους διαδηλωτές στο Ιράν που συμμετείχαν σε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

«Υποτίθεται ότι έπρεπε να απευθυνθούν στον λαό για να μπορέσουν να αντεπιτεθούν», είπε ο Τραμπ. Συνέχισε προσθέτοντας ότι τα όπλα κρατούνταν από «μια ομάδα ανθρώπων» χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον αναφερόταν.