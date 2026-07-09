Δίκη Λιγνάδη: “Ήρθε στο δωμάτιο και με κακοποίησε, πώς τα κάνεις αυτά σε έναν 17χρονο;” – Η συγκλονιστική κατάθεση του 29χρονου καταγγέλλοντα

Συνεχίστηκε σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας για την υπόθεση τριών βιασμών ανηλίκων ανδρών σε δεύτερο βαθμό.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει καταδικαστεί για δύο από τις τέσσερις υποθέσεις βιασμού ανηλίκου για τις οποίες αρχικά παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση επανεξετάζεται σε δεύτερο βαθμό λόγω της έφεσης του ηθοποιού ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες αλλά και τους εισαγγελέα ο οποίος είχε ασκήσει έφεση υπέρ του νόμου κρίνοντας ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να επανακριθεί για μία ακόμη πράξη βιασμού για την οποία σε 1ο βαθμό κρίθηκε αθώος.

Σήμερα, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο ένας από τους καταγγέλλοντες, 29 ετών, ο οποίος υποστήριξε ότι την άνοιξη του 2015 και ενώ ήταν ανήλικος, υπέστη δύο βιασμούς στο διαμέρισμα του Δημήτρη Λιγνάδη στο Μεταξουργείο.

Η κατάθεση του 29χρονου

Ο 29χρονος άντρας περιέγραψε τη γνωριμία του με τον κατηγορούμενο και τις συνθήκες υπό τις οποίες φιλοξενήθηκε στο σπίτι του. Οπως κατέθεσε αντιμετώπιζε σοβαρά οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα επίδικα περιστατικά, περιγράφοντας ενώπιον του δικαστηρίου την εκδοχή του για τα γεγονότα.

Όπως είπε, η γνωριμία τους ξεκίνησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και όσο διέμενε στο σπίτι του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου ακολούθησαν, σύμφωνα με την κατάθεσή του, επανειλημμένα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Μάλιστα, ανέφερε ότι προσπάθησε να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα προσέγγιση, λέγοντας στον κατηγορούμενο ότι ενδιαφερόταν για άλλο πρόσωπο, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Προσπαθούσα να αντιδράσω και δεν είχα τη δυνατότητα. Όλα έγιναν χωρίς καμία προειδοποίηση. Ήρθε ήδη με στύση. Ο Ά. έφυγε από το κρεβάτι, τον κοίταξα, δεν αντέδρασε και παραδόθηκα. Προσπαθούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Πήγα στο μπάνιο, σκουπίστηκα και προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω τι είχε συμβεί. Όταν βγήκα, τον είδα να μιλά και να γελά με τους υπόλοιπους. Κανείς δεν αντέδρασε», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου.

Αναφερόμενος στη βραδιά που, σύμφωνα με την καταγγελία του, βιάστηκε, κατέθεσε ότι βρισκόταν ξαπλωμένος μαζί με φίλο του όταν εμφανίστηκε ο κατηγορούμενος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών, με το δικαστήριο να αποφασίζει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος δίνει το «παρών» λαμβάνοντας τη θέση του στο εδώλιο ενώ εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση του μάρτυρα από το δικαστήριο και τις ερωτήσεις των συνηγόρων των δύο πλευρών.