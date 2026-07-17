Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν κρίσιμες ιρανικές υποδομές, αναφορές για νεκρούς – Αντίποινα της Τεχεράνης σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ

Βαθαίνει μέρα με τη μέρα η κρίση στη Μέση Ανατολή, με τα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν να συνεχίζονται για έκτη διαδοχική νύχτα, με επίκεντρο περιοχές γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και κρίσιμες στρατιωτικές και μεταφορικές υποδομές.

Σε απάντηση, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον χωρών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο γενικευμένης περιφερειακής σύρραξης.

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Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο πλευρές ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο αποδοθείσες στο Ιράν.

Οι βομβαρδισμοί έκτοτε είναι οι εκτενέστεροι μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός τον Απρίλιο κι υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες για να οριστικοποιηθεί η καταρχήν συμφωνία της 17ης Ιουνίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με άλλα λόγια να τερματιστεί ο πόλεμος.

Βομβαρδισμοί των ΗΠΑ σε υποδομές του Ιράν, για νεκρούς μιλά η Τεχεράνη

Αμερικανικοί βομβαρδισμοί τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δυο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Iran: US strikes hit the Shur River Bridge in Kohurestan, cutting the Bandar Abbas–Lar highway in both directions.



Reports say civilian vehicles were on the bridge at the time of impact.



Casualty figures unknown. pic.twitter.com/BTSgxoUXig— Clash Report (@clashreport) July 16, 2026

Δυο γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννιά, ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB μέσω Telegram.

Σιδηροδρομικός σταθμός έγινε «στόχος του αμερικανού εχθρού» στην Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που έκανε λόγο για δυο τραυματίες.

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US forces are pounding the coastal Iranian city of Bandar Abbas tonight, with strikes reportedly targeting communications infrastructure carried out moments ago. pic.twitter.com/F4r6CvW1DF— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 16, 2026

Το αεροδρόμιο της Ιρανσάρ (νοτιοανατολικά) επλήγη από «τουλάχιστον ένα βλήμα του αμερικανού εχθρού», χωρίς να αναφερθούν θύματα, σημείωσε ακόμη το δίκτυο IRIB.

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Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε μερικές ώρες νωρίτερα πως διεξάγει νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, για έκτη συνεχόμενη νύχτα.

At 2 p.m. ET today, U.S. forces began conducting a new wave of strikes against Iran for the sixth consecutive night to further degrade Iranian military capabilities. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 16, 2026

Συναγερμός σε Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή ότι οι ένοπλες δυνάμεις του εμιράτου απώθησαν επίθεση με πυραύλους, αφού δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα Ντόχα.

«Το υπουργείο Άμυνας (…) ανακοινώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν επίθεση με πυραύλους οι οποίοι στοχοποίησαν το κράτος του Κατάρ», ανέφερε μέσω X στα αραβικά και στα αγγλικά.

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🚨🇶🇦 BREAKING: Reports of a MASSIVE explosion in Qatar, home to America's largest Middle East base, as air defenses light up the sky.



-Unconfirmed reports describe a massive explosion in Qatar around 3:30 a.m. local time, with footage circulating of air defense activity



-Qatar… pic.twitter.com/NEqeuQDglg— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 17, 2026

BREAKING: Iran has launched extensive attacks on Qatar with at least 3-4 impacts in Doha minutes ago, with initial reports of impact on the US Al Udeid Air Base.



Simultaneous Iranian retaliation is ongoing across Gulf countries with explosions heard in Bahrain, Jordan, Kuwait,…— The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 17, 2026

Νωρίτερα, ανταποκριτές του AFP ανέφεραν πως ακούστηκαν εκρήξεις στη Ντόχα. Ενώ οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα από τις αρχές, στο οποίο τονιζόταν πως υπάρξει «απειλή ασφαλείας υψηλού επιπέδου» και τους παρότρυνε να φυλαχτούν. Statement of the Ministry of Interior regarding developments on the ground following the Iranian attack that targeted the country this morning.#MOIQatar pic.twitter.com/knW7HpkYKg— Ministry of Interior – Qatar (@MOI_QatarEn) July 17, 2026

Από την πλευρά του, το γενικό επιτελείο στρατού του εμιράτου του Κουβέιτ, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ορολογία του, ανέφερε μέσω X πως «αντιμετωπίζονται» επιθέσεις «εχθρικών drones και πυραύλων» και διαβεβαίωσε ότι «αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», ενώ, από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού.

Επίσης, το Ιράν στοχοποίησε εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης P8 στην αεροπορική βάση Σακίρ του Μπαχρέιν σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον «υποδομών» μεταφορών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση. The siren has been sounded .. Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place.— Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 17, 2026

Λευκός Οίκος: Θέλουν συμφωνία

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος διαμηνύει ότι, παρά τη νέα ένταση που προκλήθηκε μετά την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας, οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τεχεράνη παραμένουν ανοιχτοί και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να συνομιλούν με στόχο την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται «καταστροφικά πλήγματα» από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η Λέβιτ ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει ανοιχτός στη διπλωματία, ωστόσο αποφάσισε να διατάξει τις τελευταίες επιθέσεις κατά του Ιράν επειδή, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η Τεχεράνη παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης επιτιθέμενη σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, έχει «εξουδετερώσει» την ικανότητα του Ιράν να αμυνθεί, επιτρέποντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να πλήττουν στόχους «οποτεδήποτε» και «οπουδήποτε».

Ιράν σε Χούθι: Κλείστε το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

Να κλείσουν πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, κάλεσε το Ιράν από τους Χούθι σε περίπτωση που οι ΗΠΑ χτυπήσουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters την Πέμπτη, γεγονός που αποτελεί μια ισχυρή νέα απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η ιδέα έχει συζητηθεί εντός της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το μήνυμα έχει μεταφερθεί στους συμμάχους Χούθι του Ιράν, δήλωσαν δύο ανώτερες ιρανικές πηγές και μια περιφερειακή πηγή που γνωρίζει το θέμα, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι Χούθι είχαν ενημερωθεί πρόσφατα για το αίτημα της Τεχεράνης, το οποίο δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς διαβιβάστηκε ή αν έγινε μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιτεθεί σε ιρανικές υποδομές ενέργειας την Τρίτη.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν και ένας εκπρόσωπος της ομάδας Χούθι δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να απαντήσουν στο αίτημα του Reuters.