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Φρουροί της Επανάστασης: Το Ιράν θα συνεχίσει τις επιθέσεις μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο νότο και στο Στενό του Ορμούζ

Τι ανέφερε η ανάρτηση

Φρουροί της Επανάστασης: Το Ιράν θα συνεχίσει τις επιθέσεις μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο νότο και στο Στενό του Ορμούζ
DEBATER NEWSROOM

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο νότιο Ιράν και στο Στενό του Ορμούζ.

«Οι αποτελεσματικές και στοχευμένες επιθέσεις μας, που εξαπολύθηκαν από όλο το ιρανικό έδαφος εναντίον του εχθρού, θα συνεχιστούν μέχρι να αποκατασταθεί η ηρεμία στη νότια ακτή και στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε με ανάρτηση μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ματζίντ Μουσαβί, επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.

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