Συναγερμός στον Κόλπο του Άντεν: Εξι ταχύπλοα προσέγγισαν δεξαμενόπλοιο – Προειδοποιητικά πυρά από την ομάδα ασφαλείας

Συναγερμός σήμανε στον Κόλπο του Άντεν, στα ανοιχτά της Υεμένης, έπειτα από ναυτικό επεισόδιο με πρωταγωνιστές έξι άγνωστης ταυτότητας σκάφη και ένα δεξαμενόπλοιο.

Τα ταχύπλοα προσέγγισαν απειλητικά το τάνκερ που έπλεε ανατολικά, με ένα εξ αυτών να επιχειρεί να κολλήσει στα πλευρά του. Η έγκαιρη αντίδραση της ένοπλης ομάδας ασφαλείας του πλοίου, η οποία κατέφυγε σε προειδοποιητικά πυρά, ανάγκασε τους παρενοχλούντες σε υποχώρηση.

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Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) κατέγραψε το συμβάν ως «ύποπτη δραστηριότητα», ενώ, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στα πρόθυρα αποκλεισμού τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, το γεωπολιτικό θερμόμετρο χτυπά κόκκινο στο κομβικό πέρασμα των Στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη διαμήνυσε τη Δευτέρα πως διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο της περιοχής, θέση την οποία απορρίπτει κατηγορηματικά η Ουάσιγκτον, εντείνοντας παράλληλα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της εναντίον αμερικανικών θέσεων στη Μέση Ανατολή.

Η νέα αυτή ανάφλεξη ακολουθεί τα μαζικά νυχτερινά αντίποινα των ΗΠΑ, κλονίζοντας συθέμελα την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η κρίση έχει προκαλέσει δραματική κάμψη στην εμπορική ναυτιλία. Μετά το Σάββατο, όταν το Ιράν στοχοποίησε κυπριακό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η κίνηση στα Στενά κατέγραψε ιστορικό χαμηλό μηνός, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler και των New York Times.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το BBC βάσει δεδομένων του MarineTraffic, από χθες το βράδυ η ροή των πλοίων φαίνεται να έχει «παγώσει», με την πιθανότητα αρκετά σκάφη να διέρχονται με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού (AIS) για λόγους ασφαλείας.

Είναι ενδεικτικό ότι την Κυριακή καταγράφηκαν μόλις 8 διελεύσεις, έναντι 21 το Σάββατο και 14 την Παρασκευή. Από αυτά, τα 6 ταξίδευαν «σκοτεινά», κρατώντας κλειστά τα συστήματα γεωεντοπισμού τους.

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Μπαράζ επιθέσεων και τελεσίγραφα

Στο στρατιωτικό πεδίο, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας νυχτερικό σφυροκόπημα στο εσωτερικό του Ιράν, επιστρατεύοντας μαχητικά αεροσκάφη, πλοία, drones, αλλά και θαλάσσια drones (USVs) για πρώτη φορά, με στόχο την εξάρθρωση των ιρανικών δυνατοτήτων προσβολής της εμπορικής ναυτιλίας.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις σε αμερικανικές αποθήκες πυρομαχικών και ραντάρ σε:

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Ιορδανία

Μπαχρέιν

Κουβέιτ

Ομάν

Από την άλλη πλευρά στο Μπαχρέιν ήχησαν σειρήνες αεράμυνας, οι αρχές σε Ιορδανία και Κουβέιτ ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε αναχαιτίσεις.

Η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ξεκαθαρίζουν μέσω των κρατικών ΜΜΕ πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν προσβάσιμα για το παγκόσμιο εμπόριο υπό τον όρο ότι οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τη στρατιωτική τους δράση και θα δείξουν σεβασμό στην «κυριαρχία των κρατών επί των δικών τους παράκτιων υδάτων».