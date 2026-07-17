Ιράν: “Που μπορείτε να δολοφονήσετε τον Τραμπ” – Βίντεο του Fars δείχνει τα ευάλωτα σημεία τις αυτοκινητοπομπής του

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars στο Ιράν κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει την ένταση της κλιμάκωσης με τις ΗΠΑ εν μέσω εκατέρωθεν χτυπημάτων στον Περσικό κόλπο.

Στο συγκεκριμένο βίντεο που ανέβηκε σε ανάρτηση στο κανάλι του Fars στο Telegram το ιρανικό πρακτορείο προτρέπει σε δολοφονία του Τραμπ. Μια εκδοχή του βίντεο, που είχε αναρτηθεί στο Χ, την πλατφόρμα ιδιοκτησίας του Έλον Μασκ, έχει έκτοτε διαγραφεί.

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Στο βίντεο φέρεται να εικονίζεται η διαδρομή που ακολουθεί η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ για να φθάσει στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα και εντοπίζεται μια γέφυρα ως εν δυνάμει ευάλωτο σημείο. Εντούτοις η διαδρομή που απεικονίζεται δεν αντιστοιχεί στους χάρτες της περιοχής που είναι δημόσια διαθέσιμοι.

Είναι επίσης γνωστό ότι η διαδρομή που ακολουθεί ο Τραμπ στη Φλόριντα άλλαξε τον Ιανουάριο 2026 αφού ένα ύποπτο αντικείμενο βρέθηκε σε αεροδρόμιο.

Το εν λόγω βίντεο δημοσιοποιήθηκε εν μέσω εκκλήσεων από την ιρανική ηγεσία για αντίποινα για το φόνο του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον της επίσημης κατοικίας του.