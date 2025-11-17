Συναγερμός στην Ευρώπη μετά τις προειδοποιήσεις από Πολωνία και Γερμανία – «Ο εχθρός ετοιμάζεται»

Σε συναγερμό φαίνεται να βρίσκεται η Ευρώπη μετά τις δηλώσεις που έγιναν τις τελευταίες ώρες από την πλευρά της Γερμανίας αλλά και της Πολωνίας.

Συγκεκριμένα, τόσο ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας Βίσλαβ Κούκουλα όσο και ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους έστειλαν ένα προειδοποιητικό μήνυμα προς την Ευρώπη για την ειρήνη στην ήπειρο που φέρεται να απειλείται.

Και οι δυο μάλιστα έβαλαν στο στόχαστρο τη Ρωσία τονίζοντας πως ετοιμάζεται για μια πιθανή επιθετική ενέργεια.

«Ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι ήδη ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», είπε χαρακτηριστικά ο Μπόρις Πιστόριους σε δηλώσεις του με τον ίδιο να τονίζει για μια ακόμη φορά ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ χρειάζονται επειγόντως εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της στρατιωτικής τους ισχύς για να προστατευθούν από την Μόσχα.

Κατά τον Πιστόριους, η ειρήνη διασφαλίζεται μόνο με ισχύ και ετοιμότητα για άμυνα, μια θέση που αποτυπώνει τη σκλήρυνση της γερμανικής στάσης απέναντι στη Μόσχα. Από την πλευρά. η Ρωσία εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτική κατά της Γερμανίας και έκανε λόγο για επιθετική ρητορική.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, αντέδρασε στις δηλώσεις Πιστόριους, υποστηρίζοντας σε δήλωσή της στο πρακτορείο TASS ότι «μετά από αυτά τα λόγια δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος ενεργεί ως επιτιθέμενος».

«Ο εχθρός έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο»

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας Βίσλαβ Κούκουλα. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή “Sygnały Dnia” του Radio Jedynka θέλοντας να μιλήσει για την πρόκληση ζημιάς στις γραμμές της γραμμής Ντέμπλιν-Βαρσοβίας υποστήριξε ότι «βιώνουμε αυτή τη στιγμή μια προπολεμική κατάσταση ή μια έκδοση 2.0 του Ψυχρού Πολέμου και θα πρέπει να επενδύσουμε σημαντικά σε αμυντικές δυνατότητες, σηματοδοτώντας σαφώς ότι οποιαδήποτε επίθεση στην επικράτειά μας θα συνεπάγεται μεγάλο κίνδυνο για έναν πιθανό επιτιθέμενο».

Όταν στη συνέχεια ο Βίσλαβ Κούκουλα ρωτήθηκε τι πίστευε ότι σήμαιναν οι πρόσφατες ενέργειες κατά της Πολωνίας (κυβερνοεπιθέσεις, πράξεις δολιοφθοράς κ.λπ.), απάντησε: «Ο αντίπαλος έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο. Χτίζει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον εδώ που αποσκοπεί στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση και σε βασικούς κρατικούς φορείς, όπως ο στρατός και η αστυνομία, και στη δημιουργία συνθηκών ευνοϊκών για πιθανή επιθετικότητα στο πολωνικό έδαφος».

«Πρέπει να αντιδράσουμε συμμετρικά και ασύμμετρα με διάφορους τρόπους. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα ευρύ φάσμα αντιδράσεων. Είναι θέμα να αποφασίσουμε πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Πολωνικού Στρατού, η Πολωνία θα πρέπει σύντομα να ενισχύσει τις δυνατότητές της για την καταπολέμηση εχθρικών drones. Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση των συστημάτων κατά των drones Merops Interceptor στη Nowa Dęba .

«Αυτό το σύστημα αποκτήθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Περιμένουμε περισσότερα», δήλωσε ο στρατηγός Κούκουλα, προσθέτοντας ότι το σύστημα θα ενσωματωθεί στο σύστημα αεράμυνας και προορίζεται να αποτελέσει αμυντικό σύστημα ενάντια σε επιχειρησιακά drones (συμπεριλαμβανομένων των Shahid).

Έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή της Πολωνίας – Για “άνευ προηγουμένου ενέργεια δολιοφθοράς” κάνει λόγο ο Τουσκ

Έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή σε μια διαδρομή προς την Ουκρανία ήταν μια «άνευ προηγουμένου ενέργεια δολιοφθοράς», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ και δεσμεύθηκε για τη σύλληψη όσων φέρουν την ευθύνη για ένα συμβάν το οποίο θα μπορούσε να καταλήξει σε τραγωδία όπως είπε.

Η έκρηξη στη γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν ακολουθεί σειρά εμπρησμών, δολιοφθορών και κυβερνοεπιθέσεων που σημειώθηκαν στην Πολωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η Πολωνία έχει επιρρίψει στο παρελθόν την ευθύνη στη Ρωσία, λέγοντας ότι η Πολωνία έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της Μόσχας λόγω του ρόλου της ως κόμβου για τη βοήθεια προς το Κίεβο. Η Ρωσία έχει αρνηθεί κατ΄επανάληψη ότι φέρει ευθύνη για πράξεις δολιοφθοράς.

«Η ανατίναξη της σιδηροδρομικής γραμμής στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν είναι μια άνευ προηγουμένου ενέργεια δολιοφθοράς που είχε στόχο την ασφάλεια του πολωνικού κράτους και των πολιτών του», έγραψε ο Τουσκ στο X.

«Έρευνα είναι σε εξέλιξη. Όπως ακριβώς και σε προηγούμενες υποθέσεις αυτού του είδους, θα πιάσουμε τους δράστες, όποιοι κι αν είναι οι υποστηρικτές τους».

Η Βαρσοβία δήλωσε τον Οκτώβριο ότι η Πολωνία και η Ρουμανία είχαν συλλάβει οκτώ άτομα για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι σχεδίαζαν δολιοφθορά για λογαριασμό της Ρωσίας.