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Στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας ο Γιούργκεν Κλοπ

Μετά την παραίτηση του Νάγκελσμαν

Στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας ο Γιούργκεν Κλοπ
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Στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας αναμένεται να κάτσει σύντομα ο Γιούργκεν Κλοπ, μετά την ανακοίνωση από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο πως ο Γερμανός κόουτς θα αναλάβει τελικά τα ηνία της Μάνσαφτ.

Μετά την παραίτηση του Νάγκελσμαν, που δεν κατάφερε να οδηγήσει τα Πάντσερ στους «16» του Μουντιάλ, ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ είναι αυτός που θα ηγηθεί του νέου πρότζεκτ των Γερμανών. Ο ίδιος αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τις απολαβές του και τις λεπτομέρειες του deal αυτού να είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση.

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Παράλληλα σε συζήτηση έχει τεθεί και η αποχώρησή του από τη Red Bull καθώς διατηρεί συμβόλαιο και με εκείνη την πλευρά. Υπενθυμίζετσι ότι, όταν ο Κλοπ ανέλαβε ρόλο στη Red Bull, είχε συμφωνήσει προφορικά για μια ειδική ρήτρα αποδέσμευσης. Αυτός ο όρος τού επιτρέπει να αποχωρήσει ελεύθερα μόνο αν τον καλέσει η εθνική ομάδα της πατρίδας του.

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