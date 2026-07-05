Στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας ο Γιούργκεν Κλοπ

Στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας αναμένεται να κάτσει σύντομα ο Γιούργκεν Κλοπ, μετά την ανακοίνωση από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο πως ο Γερμανός κόουτς θα αναλάβει τελικά τα ηνία της Μάνσαφτ.

Μετά την παραίτηση του Νάγκελσμαν, που δεν κατάφερε να οδηγήσει τα Πάντσερ στους «16» του Μουντιάλ, ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ είναι αυτός που θα ηγηθεί του νέου πρότζεκτ των Γερμανών. Ο ίδιος αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τις απολαβές του και τις λεπτομέρειες του deal αυτού να είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση.

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🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥



Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.



RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Παράλληλα σε συζήτηση έχει τεθεί και η αποχώρησή του από τη Red Bull καθώς διατηρεί συμβόλαιο και με εκείνη την πλευρά. Υπενθυμίζετσι ότι, όταν ο Κλοπ ανέλαβε ρόλο στη Red Bull, είχε συμφωνήσει προφορικά για μια ειδική ρήτρα αποδέσμευσης. Αυτός ο όρος τού επιτρέπει να αποχωρήσει ελεύθερα μόνο αν τον καλέσει η εθνική ομάδα της πατρίδας του.