Γερμανία: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ – Υπέκυψε στα τραύματά της η γυναίκα που νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένη
Το περιστατικό σημειώθηκε σε συγκρότημα κατοικιών
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Όφενμπουργκ της Βάδης-Βυρτεμβέργης, στη Γερμανία.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 09:00 (ώρα Ελλάδος) προκειμένου να σπεύσει σε συγκρότημα κατοικιών, από όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί. Εκεί βρήκαν έναν άνδρα νεκρό και μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη, η οποία ωστόσο υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της, ενώ βρισκόταν ήδη στο νοσοκομείο.
Derzeit sind Polizei und mehrere Rettungskräfte in der Händelstraße in #Offenburg im Einsatz. Laut Aussage von Zeugen soll es hier zur Abgabe mehrerer Schüsse gekommen sein.
Link zur Pressemitteilung:https://t.co/A5GGc19esj
*ya *al pic.twitter.com/UMt41UW5l7— Polizei Offenburg (@PolizeiOG) July 6, 2026
Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι τόσο η ταυτότητα των δύο ατόμων όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν άγνωστες.
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