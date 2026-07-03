Γερμανία: Κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του και φυγάς ο μακελάρης του Στάντε

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τον 45χρονο Τούρκο, ο οποίος εκτέλεσε έξι υπαλλήλους της πρόνοιας σε δομή φιλοξενίας γυναικών και ανηλίκων στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας στη Γερμανία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Bild ο δράστης είναι δραπέτης των φυλακών της Τουρκίας, ενώ σε βάρος του εκκρεμούν πολλαπλές ποινικές υποθέσεις.

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Εκτός από την υποψία για σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα στο Καχραμανμαράς το 2017, κατηγορείται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του το 2022 στο Γκαζιαντέπ. Μεταξύ των δύο επιθέσεων, ο 45χρονος τέθηκε υπό κράτηση με άλλη ποινική διαδικασία, ωστόσο δραπέτευσε και έκτοτε καταζητείται.

Όπως επισημαίνει η BILD, μέχρι τώρα οι τουρκικές αρχές δεν γνώριζαν πού βρισκόταν.

Τη Δευτέρα είχε ραντεβού με επιτροπή των υπηρεσιών πρόνοιας, με αντικείμενο την επιμέλεια της 8 μηνών κόρης του, την οποία φέρεται να ταρακούνησε έντονα.

Στο δημοσίευμα της BILD αναφέρεται ακόμη ότι έχει παντρευτεί τρεις φορές στην Τουρκία, ενώ έχει χωρίσει και από την μητέρα του βρέφους.

Ο άνδρας έχει προφυλακιστεί, ενώ στο μεταξύ οι γερμανικές αρχές συνεργάζονται με τις αρμόδιες τουρκικές.