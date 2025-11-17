Μπόρις Πιστόριους: “Η Ευρώπη μπορεί να έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι, πιθανή η σύγκρουση με τη Ρωσία πριν το 2029”

Ένα προειδοποιητικό μήνυμα προς την Ευρώπη έστειλε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους για την ειρήνη στην ήπειρο φωτογραφίζοντας την Ρωσία ως νούμερο ένα απειλή.

Μάλιστα, τόνισε ότι μια πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μπορεί να συμβεί πριν το 2029 με τις δηλώσεις του Πιστόριους να προκαλούν την αντίδραση της Μόσχας. Ο υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι μέχρι πρόσφατα η Γερμανία και το ΝΑΤΟ θεωρούσαν πιθανό ένα ενδεχόμενο επίθεσης της Ρωσίας στη Συμμαχία από το 2029 και μετά, ωστόσο νεότερες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή πολεμική κλιμάκωση από το 2028.

«Ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι ήδη ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ χρειάζονται επειγόντως εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της στρατιωτικής τους ισχύς για να προστατευθούν από την Μόσχα.

Από το 2027, οι πολίτες της Γερμανίας θα υποβάλλονται σε ιατρικούς ελέγχους ώστε να εντοπίζονται πιθανοί μελλοντικοί έφεδροι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία μεγάλης εφεδρικής δύναμης για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας.

Κατά τον Πιστόριους, η ειρήνη διασφαλίζεται μόνο με ισχύ και ετοιμότητα για άμυνα, μια θέση που αποτυπώνει τη σκλήρυνση της γερμανικής στάσης απέναντι στη Μόσχα. Από την πλευρά. η Ρωσία εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτική κατά της Γερμανίας και έκανε λόγο για επιθετική ρητορική.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, αντέδρασε στις δηλώσεις Πιστόριους, υποστηρίζοντας σε δήλωσή της στο πρακτορείο TASS ότι «μετά από αυτά τα λόγια δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος ενεργεί ως επιτιθέμενος».