Ντόναλντ Τραμπ: Αναστολή των βομβαρδισμών και των επιθέσεων κατά του Ιράν για δυο εβδομάδες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social ανέφερε πως προχωράει στην αναστολή των βομβαρδισμών και των επιθέσεων κατά του Ιράν για δυο εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός επιτεύχθηκε υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα συμφωνούσε να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

«Με βάση τις συνομιλίες που είχα με τον πρωθυπουργό Σεμπάζ Σαρίφ και τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ του Πακιστάν, κατά τις οποίες μου ζήτησαν να αναστείλω τη δυναμική καταστροφής που επρόκειτο να αποσταλεί απόψε στο Ιράν, και υπό την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσει στην ΠΛΉΡΗ, ΆΜΕΣΗ και ΑΣΦΑΛΉ ΑΝΟΙΓΜΑ του Στενού του Ορμούζ, συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν για διάστημα δύο εβδομάδων. Αυτό θα είναι μια αμοιβαία ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ», έγραψε αρχικά ο Τραμπ στο Truth Social.

«Ο λόγος για τον οποίο το κάνουμε αυτό είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους και βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο όσον αφορά μια οριστική συμφωνία για μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Τραμπ.

«Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις. Σχεδόν όλα τα διάφορα σημεία διαφωνίας του παρελθόντος έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά μια περίοδος δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την οριστικοποίηση και την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως Πρόεδρος, και εκπροσωπώντας επίσης τις χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι τιμή μου που αυτό το μακροπρόθεσμο πρόβλημα πλησιάζει στην επίλυσή του. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ», πρόσθεσε.

Το αίτημα του Πακιστάν που τελικά έγινε δεκτό από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ζήτησε νωρίτερα σήμερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει κατά δύο εβδομάδες την προθεσμία που έχει δώσει στο ιρανικό καθεστώς προκειμένου να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Το Πακιστάν έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στις επαφές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, χωρίς όμως να έχουν προκύψει ενδείξεις για πιθανό συμβιβασμό.

«Για να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία, ζητώ θερμά από τον πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία κατά δύο εβδομάδες. Το Πακιστάν, με πάσα ειλικρίνεια, ζητεί από τους Ιρανούς αδελφούς να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ για αντίστοιχη περίοδο δύο εβδομάδων, ως ένδειξη καλής θέλησης», υπογραμμίζει ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

CNN: Το Ισραήλ συμφώνησε επίσης σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός

Το Ισραήλ αποτελεί μέρος της εκεχειρίας δυο εβδομάδων που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις μιάμιση ώρα πριν από την προθεσμία που έχει θέσει προς το Ιράν για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, δήλωσε στο CNN ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Το Ισραήλ συμφώνησε επίσης να αναστείλει την εκστρατεία βομβαρδισμών όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ιράν: Η πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν με επίσημη ανακοίνωση του αναφέρει: «Στο όνομα του Θεού, του Ελεήμονος, του Πολυεύσπλαχνου. Τίθεται υπόψη του ευγενούς, μεγάλου και ηρωικού έθνους του Ιράν:

Ο εχθρός, στον άνανδρο, παράνομο και εγκληματικό πόλεμο του εναντίον του ιρανικού έθνους, υπέστη μια αναμφισβήτητη, ιστορική και συντριπτική ήττα. Χάρη στο καθαρό και ιερό αίμα του μάρτυρα ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, Αγιατολάχ Ιμάμη Χαμενεΐ, τις στρατηγικές του Ανώτατου Ηγέτη και Γενικού Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων, Αγιατολάχ Σεγιέντ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, καθώς και τη θυσία των πολεμιστών του Ισλάμ, το Ιράν πέτυχε μια τεράστια νίκη.

Αυτή η νίκη ανάγκασε την εγκληματική Αμερική να αποδεχθεί το σχέδιο 10 σημείων του Ιράν, στο οποίο οι ΗΠΑ δεσμεύονται επί της αρχής στα εξής:

Μη επίθεση κατά του Ιράν.

Συνέχιση του ιρανικού ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ.

Αποδοχή του δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου.

Άρση όλων των κυρώσεων (πρωτογενών και δευτερογενών).

Τερματισμός όλων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της IAEA.

Καταβολή αποζημιώσεων προς το Ιράν.

Αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων μάχης από την περιοχή.

Παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του μετώπου κατά της ηρωικής Ισλαμικής Αντίστασης του Λιβάνου (Χεζμπολάχ).

Συγχαίρουμε τον λαό του Ιράν για αυτή τη νίκη, τονίζοντας ότι μέχρι την οριστικοποίηση των λεπτομερειών απαιτείται ακόμα υπομονή, ενότητα και στρατηγική διαχείριση.

Τις τελευταίες 40 ημέρες, το Ιράν και ο Άξονας της Αντίστασης (Λίβανος, Ιράκ, Υεμένη, Παλαιστίνη) κατάφεραν πλήγματα που η παγκόσμια ιστορία δεν θα ξεχάσει ποτέ. Συνέτριψαν τις δυνάμεις, τις υποδομές και το πολιτικό/στρατιωτικό κεφάλαιο των εχθρών, φέρνοντάς τους σε κατάσταση κατάρρευσης και απόγνωσης.

Όταν οι εγκληματίες ξεκίνησαν αυτόν τον άδικο πόλεμο, πίστευαν ότι θα κυριαρχούσαν γρήγορα στρατιωτικά και θα προκαλούσαν πολιτική αστάθεια για να διαμελίσουν το Ιράν και να λεηλατήσουν το πετρέλαιό του. Ο “κακόβουλος παγκόσμιος Σιωνισμός” έπεισε τον “ανόητο Πρόεδρο των ΗΠΑ” (σ.σ. εννοεί τον Τραμπ) ότι αυτός ο πόλεμος θα τελείωνε το Ιράν. Όμως, οι πολεμιστές του Ισλάμ, παρά τον πόνο για τον μαρτυρικό θάνατο του Ιμάμη τους, αποφάσισαν να δώσουν ένα ιστορικό μάθημα.

Συντρίψαμε τη στρατιωτική μηχανή των ΗΠΑ στην περιοχή, προκαλέσαμε τεράστιες απώλειες στον αμερικανικό στρατό και επιφέραμε συντριπτικά πλήγματα εντός των κατεχόμενων εδαφών (Ισραήλ). Ο εχθρός κατάλαβε ήδη από τις πρώτες 10 ημέρες ότι δεν μπορεί να νικήσει και άρχισε να αναζητά κανάλια επικοινωνίας με το Ιράν ζητώντας κατάπαυση του πυρός.