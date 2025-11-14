Στοκχόλμη: Ο 20χρονος ήρωας που έσωσε την ζωή ενός ανδρα – «Άκουσα πολλές κραυγές και κλάματα»

Σοκ και θλίψη προκαλεί το δυστύχημα στη Στοκχόλμη, όπου λεωφορείο που δεν ήταν σε υπηρεσία και ήταν άδειο εκείνη τη στιγμή, έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός, ο οποίος συνελήφθη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται μετά την κατάθεσή του.

Οι συγγενείς του οδηγού δηλώνουν αδυναμία να κατανοήσουν το περιστατικό. «Είναι οδηγός λεωφορείου εδώ και πολλά χρόνια και ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα. Είμαστε εντελώς σοκαρισμένοι που συνέβη κάτι τέτοιο», ανέφερε ο γιος του.

Οι συγγενείς έχουν ενημερωθεί για τη σύλληψή του, χωρίς να έχουν λάβει περαιτέρω πληροφορίες. Η πρώην σύζυγος του οδηγού δήλωσε: «Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι έπαθε καρδιακή προσβολή ή κάτι παρόμοιο. Δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε ατύχημα και ήταν εξαιρετικός οδηγός».

Όπως αναφέρουν, πήγε στη δουλειά του κανονικά και δεν γνώριζαν κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ εκφράζουν ανησυχία γιατί δεν έχει επικοινωνήσει μαζί τους.

Ο 20χρονος ήρωας που έσωσε έναν τραυματία

Ο 20χρονος Ζάιντ Αλ Χουσέν έσωσε τη ζωή ενός άνδρα που τραυματίστηκε στο συσσωρευμένο ατύχημα με το λεωφορείο στο Βαλχαλαβέγκεν, καταφέρνοντας να σταματήσει την έντονη αιμορραγία.

«Ένιωθα σαν ταινία. Ήταν σουρεαλιστικό», είπε χαρακτηριστικά ο Ζάιντ Αλ Χουσέν, ο οποίος σπουδάζει νοσοκόμος και εκείνη την ώρα μελετούσε με έναν φίλο του, γίνοντας μάρτυρας του περιστατικού.

Όπως περιέγραψε, περίπου δέκα άτομα βρίσκονταν στη στάση περιμένοντας το λεωφορείο, όταν ακούστηκε ο κρότος. Ο Ζάιντ είδε το λεωφορείο να περνάει μέσα από το χαντάκι και να συνεχίζει πάνω σε ένα δέντρο. Τότε επικράτησε πανικός.

«Ήταν τρομερό. Άκουσα πολλές κραυγές και κλάματα. Άνθρωποι ήταν ξαπλωμένοι στο έδαφος. Δεν είχαν ιδέα τι να κάνουν, είχαν πανικοβληθεί».

Κάποιοι τράπηκαν σε φυγή, ενώ στο έδαφος βρίσκονταν τραυματίες και νεκροί.

Παρά τον τραυματισμό του στο πόδι, ο Ζάιντ αποφάσισε να παρέμβει. Πέταξε τις πατερίτσες του και έτρεξε να βοηθήσει.

«Κι εγώ πανικοβλήθηκα, αλλά αποφάσισα να βοηθήσω τον κόσμο. Δεν ένιωθα τον πόνο λόγω της αδρεναλίνης», είπε ο 20χρονος.

Έτρεξε προς έναν σοκαρισμένο άνδρα με αιμορραγία στο πόδι και προσπάθησε να σταματήσει την αιμορραγία χρησιμοποιώντας μια σακούλα, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο και η αστυνομία.

«Δόξα τω Θεώ που καταφέραμε να σταματήσουμε την αιμορραγία», τόνισε.

Επιπλέον, προσπάθησε να ηρεμήσει τους πανικοβλημένους παρευρισκόμενους και να εξασφαλίσει χώρο για τους τραυματίες, δίνοντας συμβουλές για το πώς να φροντίσουν τους τραυματίες μέχρι να φτάσει η ιατρική ομάδα.

Ο Ζάιντ δεν ήταν ο μόνος που βοήθησε: ένας χειρουργός και ένας γιατρός βρέθηκαν επίσης στο σημείο και προσέφεραν βοήθεια στους παρευρισκόμενους.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στο Valhallavägen στη Στοκχόλμη το απόγευμα, περίπου στις 3:30 [ώρα Σουηδίας, 4:30 ώρα Ελλάδος].

Η αστυνομία επιβεβαίωσε θανάτους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Expressen υπάρχουν τρεις νεκροί. Δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει η Περιφέρεια Στοκχόλμης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι καταθέσεις μαρτύρων υποδεικνύουν ότι πιθανότατα πρόκειται για περίπτωση ασθένειας.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το τροχαίο, τόνισε ότι οι αρχές προς το παρόν δεν γνωρίζουν την αιτία του δυστυχήματος.