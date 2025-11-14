Στοκχόλμη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση με πεζούς – Αναφορές για πολλούς νεκρούς (Εικόνες & Βίντεο)
Στο σημείο βρίσκονται αστυνομία, πυροσβεστική και ασθενοφόρα
Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, όπου ένα διώροφο λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση στην περιοχή Östermalm. Σύμφωνα με πληροφορίες της Aftonbladet, υπάρχουν πολλοί νεκροί και αρκετοί τραυματίες.
Η Sophie Gunnarsson, εκπρόσωπος τύπου του SL, χαρακτήρισε το περιστατικό σοβαρό, ενώ η αιτία του ατυχήματος παραμένει άγνωστη. Τουλάχιστον ένα άτομο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.
«Η έρευνα θα προσδιορίσει τι συνέβη. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε και δεν θέλω να κάνω εικασίες», είπε.
#ÚLTIMAHORA 🇸🇪 Varias personas fallecen y resultan heridas al arrollar accidentalmente un autobús de dos pisos una parada de autobús en el barrio de #Östermalm, en #Estocolmo.
🔹Informa @Aftonbladet#Suecia #Sweden #Stockholm pic.twitter.com/rp1N5wm7l9— eSPAINews (@eSPAINews_) November 14, 2025
Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με ασθενοφόρα.
Σύμφωνα με την Aftonbladet, ο οδηγός του λεωφορείου έχει τεθεί υπό σύλληψη και το συμβάν εξετάζεται ως ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Ο Όσκαρ Νταβίλα, υπεύθυνος επιχειρήσεων της υπηρεσίας διάσωσης στη Στοκχόλμη, δήλωσε ότι στο σημείο υπάρχουν τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
