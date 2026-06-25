Πανικός σε λεωφορείο στο Πέραμα: Επιβάτης απείλησε με όπλο τον οδηγό επειδή προσπέρασε τη στάση του

Στιγμές πανικού σημειώθηκαν σε δρομολόγιο λεωφορείου στο Πέραμα το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου, όταν ένας επιβάτης, στην περιοχή Καζάνια, θέλησε να κατέβει στη στάση, χωρίς όμως να χτυπήσει το “στοπ” ώστε να ενημερωθεί ο οδηγός και να σταματήσει.

Μόλις πέρασε την στάση ο οδηγός, τότε ο άνδρας άρχισε να χτυπάει το κουδούνι και να απαιτεί να σταματήσει το λεωφορείο. Ο οδηγός δεν σταμάτησε και συνέχισε την πορεία του.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο άνδρας έβγαλε όπλο και επιχείρησε να απειλήσει τον οδηγό του λεωφορείου. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στο εσωτερικό του λεωφορείου, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν γεμάτο επιβάτες. Παρευρισκόμενοι περιέγραψαν στιγμές αναστάτωσης, καθώς η ένταση κορυφώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Λίγο αργότερα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη. Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.