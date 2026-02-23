Στο έλεος του χιονιά οι ΗΠΑ: Χιονοθύελλα σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη – Ακυρώθηκαν πάνω από 5000 πτήσεις (βίντεο)
Αναμένεται ραγδαία επιδείνωση του καιρού
Στο έλεος του χιονιά βρίσκονται οι ΗΠΑ, με τη σφοδρή χιονόπτωση να αναγκάζει εκατομμύρια ανθρώπους να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, με τις Αρχές να εφαρμόζουν απαγόρευση κυκλοφορίας και να προειδοποιούν για χιονοθύελλα.
Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η βορειοανατολική ακτή της χώρας, με τα σχολεία σε μεγάλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη, να είναι κλειστά και χιλιάδες πτήσεις να ακυρώνονται.
Middleboro, Mass at 610AM
First, Absolutely BONKERS out there. Lake effect without the lake.
Second, after several measurements Im going with between 9 and 10 inches. Confidence level?? Yeah, right. LOLOL
Third, On the 2nd video I did miss people but Y'all know who you R pic.twitter.com/D8HOAQQXkS— Maines Abominable SnowBART (@MESNOWman1) February 23, 2026
Συγκεκριμένα περισσότερες από 5.000 πτήσεις εντός, προς ή από τις ΗΠΑ ακυρώθηκαν σήμερα (23.02.2026) και σχεδόν 600 ακόμη έχουν καθυστερήσεις. Σύμφωνα με το FlightAware, τα δύο αεροδρόμια με τις περισσότερες ακυρώσεις – το John F. Kennedy και το LaGuardia – έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη.
4:30 AM. Visibility down to under 1 mile in Boston. LIVE on @foxweather #blizzard2026 #blizzard #snow #boston pic.twitter.com/922oOxEI4i— Jarrod Maloney (@JarrodCMaloney) February 23, 2026
Στο Στάτεν Άιλαντ της Νέα Υόρκη, ποδηλάτες και οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας της πυκνής χιονόπτωσης, ενώ στο Κουίνς το χιόνι έχει σκεπάσει δρόμους και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ ματαιώθηκαν, την ώρα η κακοκαιρία εντείνεται.
🚨🇺🇸 Major Winter Storm New York
Incredible footage from FDR Drive shows whiteout conditions occurring in New York.
A citywide lockdown is currently in place until Monday 12pm, as the powerful system passes over the state. pic.twitter.com/ICHrIZd5bF— Chyno News (@ChynoNews) February 23, 2026
Στη Φιλαδέλφεια, κάμερες τροχαίας κατέγραψαν ισχυρή χιονόπτωση στην περιοχή γύρω από το Independence Hall, ενώ στο Κλίβελαντ του Οχάιο εκδόθηκε προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα. Οι αρχές κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο και για ριπές ανέμου που φτάνουν έως και τα 55 χλμ./ώρα.
Heavy bands of snow over New York City. This is the kind of storm you'll be telling your children and grandchildren about. We're going to see some very impressive snowfall totals when this is over. pic.twitter.com/XIXJGoUnxX— Nicholas Isabella (@NycStormChaser) February 23, 2026
Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και τη Δευτέρα, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις και τη λειτουργία των υπηρεσιών, και συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, παραμένοντας σε ασφαλείς χώρους.
«Αναμένουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν δραματικά εδώ» ενόψει της νύχτας, δήλωσε ο υπεύθυνος της μετεωρολογικής υπηρεσίας Φρανκ Περέιρα. «Η καταιγίδα συνεχίζει να αναπτύσσεται και καθώς συνεχίζει να ενισχύεται και να κινείται προς τα βόρεια, αναμένουμε ότι οι συνθήκες θα επιδεινωθούν ραγδαία».
Ο Περέιρα πρόσθεσε ότι η καταιγίδα θα μπορούσε ενδεχομένως να εξελιχθεί σε κυκλώνα-βόμβα.
Η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι οι ισχυρές ριπές ανέμου της καταιγίδας θα μπορούσαν να προκαλέσουν συνθήκες λευκής βροχής και προειδοποίησε για μια «πιθανώς ιστορική καταιγίδα» νοτιοανατολικά του διαδρόμου Βοστώνης-Πρόβιντενς.
«Τέτοιοι άνεμοι, σε συνδυασμό με το βαρύ, υγρό χιόνι, αποτελούν συνταγή για κατεστραμμένα δέντρα και παρατεταμένες διακοπές ρεύματος», δήλωσε ο Μπράις Γουίλιαμς, μετεωρολόγος στο γραφείο της μετεωρολογικής υπηρεσίας στη Βοστώνη. «Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ο συνδυασμός αυτών των ακραίων ποσοτήτων χιονιού με αυτόν τον άνεμο».ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
