ΔΙΕΘΝΗ

Στο έλεος του χιονιά οι ΗΠΑ: Χιονοθύελλα σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη – Ακυρώθηκαν πάνω από 5000 πτήσεις (βίντεο)

Αναμένεται ραγδαία επιδείνωση του καιρού

Στο έλεος του χιονιά οι ΗΠΑ: Χιονοθύελλα σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη – Ακυρώθηκαν πάνω από 5000 πτήσεις (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος

Στο έλεος του χιονιά βρίσκονται οι ΗΠΑ, με τη σφοδρή χιονόπτωση να αναγκάζει εκατομμύρια ανθρώπους να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, με τις Αρχές να εφαρμόζουν απαγόρευση κυκλοφορίας και να προειδοποιούν για χιονοθύελλα.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η βορειοανατολική ακτή της χώρας, με τα σχολεία σε μεγάλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη, να είναι κλειστά και χιλιάδες πτήσεις να ακυρώνονται.

Συγκεκριμένα περισσότερες από 5.000 πτήσεις εντός, προς ή από τις ΗΠΑ ακυρώθηκαν σήμερα (23.02.2026) και σχεδόν 600 ακόμη έχουν καθυστερήσεις. Σύμφωνα με το FlightAware, τα δύο αεροδρόμια με τις περισσότερες ακυρώσεις – το John F. Kennedy και το LaGuardia – έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη.

Στο Στάτεν Άιλαντ της Νέα Υόρκη, ποδηλάτες και οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας της πυκνής χιονόπτωσης, ενώ στο Κουίνς το χιόνι έχει σκεπάσει δρόμους και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ ματαιώθηκαν, την ώρα η κακοκαιρία εντείνεται.

Στη Φιλαδέλφεια, κάμερες τροχαίας κατέγραψαν ισχυρή χιονόπτωση στην περιοχή γύρω από το Independence Hall, ενώ στο Κλίβελαντ του Οχάιο εκδόθηκε προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα. Οι αρχές κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο και για ριπές ανέμου που φτάνουν έως και τα 55 χλμ./ώρα.

Αναμένεται ραγδαία επιδείνωση

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και τη Δευτέρα, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις και τη λειτουργία των υπηρεσιών, και συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, παραμένοντας σε ασφαλείς χώρους.

«Αναμένουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν δραματικά εδώ» ενόψει της νύχτας, δήλωσε ο υπεύθυνος της μετεωρολογικής υπηρεσίας Φρανκ Περέιρα. «Η καταιγίδα συνεχίζει να αναπτύσσεται και καθώς συνεχίζει να ενισχύεται και να κινείται προς τα βόρεια, αναμένουμε ότι οι συνθήκες θα επιδεινωθούν ραγδαία».

Ο Περέιρα πρόσθεσε ότι η καταιγίδα θα μπορούσε ενδεχομένως να εξελιχθεί σε κυκλώνα-βόμβα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι οι ισχυρές ριπές ανέμου της καταιγίδας θα μπορούσαν να προκαλέσουν συνθήκες λευκής βροχής και προειδοποίησε για μια «πιθανώς ιστορική καταιγίδα» νοτιοανατολικά του διαδρόμου Βοστώνης-Πρόβιντενς.

«Τέτοιοι άνεμοι, σε συνδυασμό με το βαρύ, υγρό χιόνι, αποτελούν συνταγή για κατεστραμμένα δέντρα και παρατεταμένες διακοπές ρεύματος», δήλωσε ο Μπράις Γουίλιαμς, μετεωρολόγος στο γραφείο της μετεωρολογικής υπηρεσίας στη Βοστώνη. «Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ο συνδυασμός αυτών των ακραίων ποσοτήτων χιονιού με αυτόν τον άνεμο».

