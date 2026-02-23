Στο έλεος του χιονιά οι ΗΠΑ: Χιονοθύελλα σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη – Ακυρώθηκαν πάνω από 5000 πτήσεις (βίντεο)

Στο έλεος του χιονιά βρίσκονται οι ΗΠΑ, με τη σφοδρή χιονόπτωση να αναγκάζει εκατομμύρια ανθρώπους να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, με τις Αρχές να εφαρμόζουν απαγόρευση κυκλοφορίας και να προειδοποιούν για χιονοθύελλα.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η βορειοανατολική ακτή της χώρας, με τα σχολεία σε μεγάλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη, να είναι κλειστά και χιλιάδες πτήσεις να ακυρώνονται.

Middleboro, Mass at 610AM



First, Absolutely BONKERS out there. Lake effect without the lake.



Second, after several measurements Im going with between 9 and 10 inches. Confidence level?? Yeah, right. LOLOL



Third, On the 2nd video I did miss people but Y'all know who you R pic.twitter.com/D8HOAQQXkS— Maines Abominable SnowBART (@MESNOWman1) February 23, 2026

Συγκεκριμένα περισσότερες από 5.000 πτήσεις εντός, προς ή από τις ΗΠΑ ακυρώθηκαν σήμερα (23.02.2026) και σχεδόν 600 ακόμη έχουν καθυστερήσεις. Σύμφωνα με το FlightAware, τα δύο αεροδρόμια με τις περισσότερες ακυρώσεις – το John F. Kennedy και το LaGuardia – έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη.

Στο Στάτεν Άιλαντ της Νέα Υόρκη, ποδηλάτες και οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας της πυκνής χιονόπτωσης, ενώ στο Κουίνς το χιόνι έχει σκεπάσει δρόμους και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ ματαιώθηκαν, την ώρα η κακοκαιρία εντείνεται.

🚨🇺🇸 Major Winter Storm New York



Incredible footage from FDR Drive shows whiteout conditions occurring in New York.



A citywide lockdown is currently in place until Monday 12pm, as the powerful system passes over the state. pic.twitter.com/ICHrIZd5bF— Chyno News (@ChynoNews) February 23, 2026

Στη Φιλαδέλφεια, κάμερες τροχαίας κατέγραψαν ισχυρή χιονόπτωση στην περιοχή γύρω από το Independence Hall, ενώ στο Κλίβελαντ του Οχάιο εκδόθηκε προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα. Οι αρχές κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο και για ριπές ανέμου που φτάνουν έως και τα 55 χλμ./ώρα.

Heavy bands of snow over New York City. This is the kind of storm you'll be telling your children and grandchildren about. We're going to see some very impressive snowfall totals when this is over. pic.twitter.com/XIXJGoUnxX— Nicholas Isabella (@NycStormChaser) February 23, 2026

Αναμένεται ραγδαία επιδείνωση

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και τη Δευτέρα, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις και τη λειτουργία των υπηρεσιών, και συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, παραμένοντας σε ασφαλείς χώρους.

«Αναμένουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν δραματικά εδώ» ενόψει της νύχτας, δήλωσε ο υπεύθυνος της μετεωρολογικής υπηρεσίας Φρανκ Περέιρα. «Η καταιγίδα συνεχίζει να αναπτύσσεται και καθώς συνεχίζει να ενισχύεται και να κινείται προς τα βόρεια, αναμένουμε ότι οι συνθήκες θα επιδεινωθούν ραγδαία».

Ο Περέιρα πρόσθεσε ότι η καταιγίδα θα μπορούσε ενδεχομένως να εξελιχθεί σε κυκλώνα-βόμβα.

