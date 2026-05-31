Μία σημαντική εξέλιξη στο εσωτερικό του Ιράν αναφέρουν δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για παραίτηση του Μασούντ Πεζεσκιάν εν μέσω των συζητήσεων της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, φέρεται να υπέβαλε την παραίτησή του με επιστολή προς τον Ανώτατο Ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Iran International.

Κατά το δημοσίευμα, ο Πεζεσκιάν υποστηρίζει στην επιστολή του ότι η διακυβέρνηση της χώρας βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η κυβέρνησή του έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από τις κρίσιμες διαδικασίες λήψης αποφάσεων από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν ο Χαμενεΐ θα κάνει δεκτή την παραίτηση του Ιρανού προέδρου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ούτε για την υποτιθέμενη παραίτηση του Πεζεσκιάν ούτε για τις αναφορές σχετικά με την τοποθεσία και το καθεστώς επικοινωνίας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ανώνυμες πηγές δήλωσαν στο Iran International ότι η κύρια πηγή των διαφορών μεταξύ του Πεζεσκιάν και του επικεφαλής του IRGC, ο οποίος πιστεύεται ότι κατέχει επί του παρόντος το μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας στο καθεστώς, ήταν «ο τρόπος διαχείρισης του πολέμου και οι καταστροφικές του συνέπειες για τα μέσα διαβίωσης του λαού και την οικονομία της χώρας».

Την περασμένη εβδομάδα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν στο CBS ότι ο Χαμενεΐ είναι κρυμμένος σε μια μυστική τοποθεσία. Ακόμα και οι υψηλότεροι αξιωματούχοι της ιρανικής κυβέρνησης δεν γνωρίζουν την τοποθεσία του και δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του.