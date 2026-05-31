Στέλεχος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ μέσω… Κύπρου – Δύο συλλήψεις από τις ισραηλινές αρχές

Στέλεχος της Χαμάς που συμμετέχει στις επιχειρήσεις της οργάνωσης και διέμενε στην Κύπρο σχεδίαζε τρομοκρατικές στο έδαφος του Ισραήλ.

Αυτό τουλάχιστον μεταδίδει το sigmalive το οποίο αναφέρει πως ένας Άραβας που κατοικεί στην Κύπρο και φέρεται ως επιχειρησιακό στέλεχος της Χαμάς ήταν ο εγκέφαλος μιας μεγάλης υπόθεσης σχεδιαζόμενων τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, καθοδηγώντας δύο άτομα που συνελήφθησαν στη χώρα.

Οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους, οι δύο παρακολούθησαν βίντεο με οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ ένας από αυτούς φέρεται να άρχισε και τη συναρμολόγηση βόμβας.

Το κατηγορητήριο αποκαλύπτει ότι ο 21χρονος Χ.Γ. ήρθε σε επαφή με ένα συγγενή του ο οποίος ζει στην Κύπρο και φέρεται ως επιχειρησιακό στέλεχος της Χαμάς. Η ισραηλινή Εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Χ.Γ. εκτέλεσε αποστολές συλλογής πληροφοριών για λογαριασμό του συνδέσμου του στην Κύπρο, φωτογραφίζοντας ευαίσθητες τοποθεσίες και μεταφέροντας στοιχεία για στρατιωτικά σημεία ελέγχου, καθώς και για ξενοδοχείο στην Ιερουσαλήμ όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο Χ.Γ. διαβίβασε επίσης πληροφορίες σχετικά με ομάδα δοκίμων της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας που επρόκειτο να διαμείνουν στο ξενοδοχείο, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών παραμονής και των αριθμών δωματίων τους.

Οι εισαγγελικές αρχές αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως σύνδεσμος από την Κύπρο ρώτησε τον Χ.Γ. εάν θα ήταν διατεθειμένος να βοηθήσει σε περίπτωση αποστολής βομβιστή αυτοκτονίας στο ξενοδοχείο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απάντησε ότι ήταν έτοιμος να πραγματοποιήσει ο ίδιος την επίθεση, αλλά απαιτούσε περισσότερο χρόνο προετοιμασίας.