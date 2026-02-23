Στον “πάγο” η Νέα Υόρκη: Προειδοποίηση για χιονοθύελλα – Ακυρώσεις πτήσεων και συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων (βίντεο)

Σε “λευκό κλοιό” βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Νέα Υόρκη, με τις Αρχές να προειδοποιούν για χιονοπτώσεις που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 60 εκατοστά.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει εκδώσει προειδοποίηση χιονοθύελλας για ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των πέντε δημοτικών διαμερισμάτων της πόλης και του Λονγκ Άιλαντ.

Blizzard life ❄️❄️❄️ New York City pic.twitter.com/0rTH6JTvuI— New York City Kopp (@NYCkopp) February 23, 2026

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για χιονόπτωση με ένταση έως και 5 εκατοστά ανά ώρα, σε συνδυασμό με ριπές ανέμου που ενδέχεται να φτάσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα δημιουργώντας συνθήκες μηδενικής ορατότητας.

Wet snow clings to street signs in Brooklyn, New York as the blizzard rages on.



Extreme weather photographer @HarjasWeather measured about 9 inches.



There’s more to come, as heavy snow bands spiral around the storm. pic.twitter.com/YIlgr5md0d February 23, 2026

Οι μετακινήσεις έχουν ήδη επηρεαστεί δραματικά. Στα μεγάλα αεροδρόμια της πόλης (JFK, LaGuardia και Newark) έχουν ακυρωθεί πάνω από 3.000 πτήσεις, ενώ δεκάδες χιλιάδες επιβάτες αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις.

This the last time I’m dealing with snow in New York fam. pic.twitter.com/Dui8jkMBrv— Gilly (@Call_Gill) February 23, 2026

Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε προληπτικές ακυρώσεις, καθώς η καταιγίδα αναμένεται να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι οι προβλέψεις αναθεωρήθηκαν δραματικά μέσα σε λίγες ώρες, με την πόλη να ενισχύει άμεσα τα σχέδια αντιμετώπισης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής προσωρινή απαγόρευση των μετακινήσεων στη μεγαλούπολη των οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων.

«Κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγορεύουμε την κυκλοφορία από τις 21.00 μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας», τοπική ώρα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Διευκρίνισε ότι οι δρόμοι, οι αυτοκινητόδρομοι και οι γέφυρες της πόλης θα είναι κλειστοί για την κυκλοφορία, όμως θα επιτραπούν «ορισμένες επείγουσες και αναγκαίες μετακινήσεις».

Περισσότερα εκχιονιστικά μηχανήματα και συνεργεία έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ενώ αξιοποιούνται ψηφιακά εργαλεία για τον καθαρισμό στάσεων λεωφορείων και διαβάσεων.

Πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση. Ο συνδυασμός πυκνής χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων ενδέχεται να προκαλέσει πτώσεις δέντρων και καλωδίων ηλεκτροδότησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκτεταμένων διακοπών ρεύματος.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα, σε ορισμένες περιοχές της πόλης, το φαινόμενο ενδέχεται να ξεκινήσει με βροχόπτωση πριν μετατραπεί σε έντονη χιονόπτωση, αυξάνοντας τον κίνδυνο παγετού στους δρόμους.

Η κορύφωση της κακοκαιρίας αναμένεται μεταξύ Κυριακής βράδυ και Δευτέρας πρωί (τοπική ώρα) με σταδιακή ύφεση από το απόγευμα της Δευτέρας. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

Όπως τονίζεται, η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για ένα από τα πιο δύσκολα χειμερινά τεστ της τελευταίας δεκαετίας.