Μέση Ανατολή: “Το Ιράν αποκατάστησε τις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του και είναι ετοιμοπόλεμο” – Τι αναφέρει το CNN

Με τις καθυστερήσεις για μία συμφωνία μεταξύ Ιράν κα ΗΠΑ να συνεχίζονται καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνει πίσω στις κόκκινες γραμμές της, η Τεχεράνη φαίνεται έτοιμη να μπει ξανά στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Για αρκετές εβδομάδες, οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ περιόρισαν την πρόσβαση του Ιράν στις υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων του, καταστρέφοντας δρόμους και θάβοντας τις εισόδους των σηράγγων. Πλέον, όπως μεταδίδει το CNN, οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν πώς το Ιράν χρησιμοποιεί «απλό» εξοπλισμό, όπως μπουλντόζες και ανατρεπόμενα φορτηγά, για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των βομβαρδισμών, υποδηλώνοντας ότι οι πυραυλικές δυνατότητες της Τεχεράνης δεν μπορούν να καταστραφούν απλώς στοχεύοντας εισόδους σηράγγων, ανέφεραν οι ειδικοί.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν έχει επισκευάσει και άλλα τμήματα των βάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δρόμων που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ για να εμποδίσουν τη χρήση τους από εκτοξευτές πυραύλων. Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι σχεδόν όλοι αυτοί οι κρατήρες έχουν πλέον καλυφθεί, ενώ σε δύο τοποθεσίες έχουν ακόμη και ασφαλτοστρωθεί εκ νέου.

Με τις συγκεκριμένες ενέργειες το Ιράν φαντάζει έτοιμο να εκτοξεύσει πολύ περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον του Ισραήλ και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής. ❗️🇮🇷⚔️🇺🇲 – According to a CNN analysis of recent Airbus Defence and Space satellite imagery, Iran has used bulldozers and dump trucks to rapidly reopen at least 50 blocked tunnel entrances across 18 underground missile sites since the ceasefire took effect in early April 2026.… pic.twitter.com/JCthN7WVL3 May 30, 2026

Η αντίδραση των ΗΠΑ

Από την κατάπαυση του πυρός, πριν από περισσότερες από επτά εβδομάδες, οι ιρανικές προσπάθειες για την εκσκαφή των βάσεων έχουν επιταχυνθεί σημαντικά. Έτσι, εφόσον οι εχθροπραξίες ξαναρχίσουν, το Ιράν είναι σε θέση να «συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους όσο διαθέτει εκτοξευτές και πληρώματα, ακόμη και αν η παραγωγή έχει σταματήσει», δήλωσε ο Σαμ Λέαρ, ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Μελετών για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων «Τζέιμς Μάρτιν», ο οποίος αναλύει τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τους εκτοξευτές να οπλιστούν με το άφθονο απόθεμα πυραύλων που διαθέτουν ακόμη οι Ιρανοί», προσέθεσε.

«Ο αμερικανικός στρατός είναι ικανός να πετυχαίνει τακτικές επιτυχίες, και η εξουδετέρωση και η καταστολή της ιρανικής πυραυλικής δύναμης αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού», δήλωσε ο Λέαρ. «Ωστόσο, αν αυτό δεν συνοδεύεται από μια σειρά λογικών στρατηγικών πολεμικών στόχων και μια εφικτή θεωρία νίκης, μπορεί να καταλήξει σε στρατηγική αποτυχία», συμπλήρωσε.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τα ευρήματα του CNN, επαναλαμβάνοντας μια προηγούμενη δήλωση ότι «ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει τις αποστολές του στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο Πρόεδρος Τραμπ».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επισημάνει το οπλοστάσιο πυραύλων του Ιράν ως λόγο για τον πόλεμο, με την καταστροφή του να είναι ένας από τους βασικούς στόχους. Σε μια ανάρτηση του Μαρτίου στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε την «πλήρη υποβάθμιση της ιρανικής πυραυλικής ικανότητας, των εκτοξευτών και όλων όσων σχετίζονται με αυτές» ως έναν από τους πέντε «στόχους» του πολέμου.

Το δίκτυο υπόγειων πυραυλικών βάσεων του Ιράν, το οποίο άρχισε να κατασκευάζει πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, προσφέρει σημαντική προστασία στους πυραύλους και τους εκτοξευτές του. Το βάθος των εγκαταστάσεων, μερικές από τις οποίες βρίσκονται κάτω από εκατοντάδες μέτρα βράχου, περιορίζει τις επιλογές που έχουν οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ για να επιτεθούν στις βάσεις.