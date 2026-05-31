Επίθεση αυτοκτονίας με αυτοκίνητο στην Δυτική Όχθη – Τραυματίστηκαν δύο ισραηλινές έφηβες (Εικόνα)

Δύο ανήλικες Ισραηλινές τραυματίστηκαν απόψε σε επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε μια κοινότητα Εβραίων εποίκων στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης της Παλαιστίνης, ανακοίνωσαν οι στρατός και οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών.

«Ένας στρατιώτης του ισραηλινού στρατού εξόντωσε τον τρομοκράτη επί τόπου» πρόσθεσε ο στρατός κάνοντας λόγο για επίθεση με αυτοκίνητο στον τομέα των οικισμών Γκους Ετζιόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε ότι μετέφερε δύο εφήβους σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ. Car ramming attack by Palestinian at the Gush Junction in the Etzion Brigade.



A 17‑year‑old girl was seriously injured with limb injuries, and a 15‑year‑old girl was moderately injured with a facial injury.



Rescue teams: 4 injured in the attack — 2 in serious condition pic.twitter.com/Yhrgi0lcY3— Ronen (@Ronen__Stauber) May 31, 2026

«Οι διασώστες και τα ασθενοφόρα του MDA παρείχαν ιατρική βοήθεια και μετέφεραν στο Ιατρικό Κέντρο Σααρέ Ζεντέκ μια έφηβη 17 ετών, σε σοβαρή κατάσταση, με τραύματα στα άκρα, καθώς και μια νεαρή κοπέλα 15 ετών, που φέρει τραύματα μέτριας σοβαρότητας» ανέφερε η υπηρεσία στην ανακοίνωσή της.