ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
Επίθεση αυτοκτονίας με αυτοκίνητο στην Δυτική Όχθη – Τραυματίστηκαν δύο ισραηλινές έφηβες (Εικόνα)

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ευτυχώς με ελαφριά τραύματα

Φώτο αρχείου
DEBATER NEWSROOM

Δύο ανήλικες Ισραηλινές τραυματίστηκαν απόψε σε επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε μια κοινότητα Εβραίων εποίκων στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης της Παλαιστίνης, ανακοίνωσαν οι στρατός και οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών.

«Ένας στρατιώτης του ισραηλινού στρατού εξόντωσε τον τρομοκράτη επί τόπου» πρόσθεσε ο στρατός κάνοντας λόγο για επίθεση με αυτοκίνητο στον τομέα των οικισμών Γκους Ετζιόν.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε ότι μετέφερε δύο εφήβους σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ.

«Οι διασώστες και τα ασθενοφόρα του MDA παρείχαν ιατρική βοήθεια και μετέφεραν στο Ιατρικό Κέντρο Σααρέ Ζεντέκ μια έφηβη 17 ετών, σε σοβαρή κατάσταση, με τραύματα στα άκρα, καθώς και μια νεαρή κοπέλα 15 ετών, που φέρει τραύματα μέτριας σοβαρότητας» ανέφερε η υπηρεσία στην ανακοίνωσή της.

