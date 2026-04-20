Στενά του Ορμούζ: “Σταματήστε να πυροβολείτε” – Ηχητικά με τα μηνύματα ανάμεσα στους Ιρανούς και σε πληρώματα πλοίων

Σοκαριστικά ηχητικά ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας την ένταση και τον τρόμο που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Στις καταγραφές αυτές αποτυπώνονται ξεκάθαρα οι απειλές που εκτοξεύονται από ιρανικές δυνάμεις προς διερχόμενα πλοία, αλλά και οι δραματικές εκκλήσεις πληρωμάτων που προσπαθούν να απομακρυνθούν εν μέσω πυρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ηχητικά ντοκουμέντα καταγράφουν φωνές που εκπέμπουν μέσω του διεθνούς καναλιού 16, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα αποτροπής και ελέγχου της περιοχής.

Οι Ιρανοί δηλώνουν πως τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ότι οποιαδήποτε διέλευση προϋποθέτει την έγκρισή τους, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Ναυτικός χάρτης που δείχνει την κίνηση των πλοίων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και στη συνέχεια την επιστροφή τους, μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης για το κλείσιμο των στενών

خريطة ملاحية تظهر حركة السفن حول مضيق هرمز ثم عودتها أدراجها بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق pic.twitter.com/tiD4hJI9CN— العربية (@AlArabiya) April 19, 2026

Οι απειλές των Ιρανών στα πλοία που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ:

«Προσοχή, προσοχή σε όλα τα πλοία στον Περσικό Κόλπο και στην θάλασσα του Ομάν! Εδώ είναι το Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό που καλεί στο κανάλι 16. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά. Θα τα ανοίξουμε μόνο με εντολή του ηγέτη μας Ιμαμ Χαμενεΐ και όχι με το tweet ενός ηλίθιου. Αν θέλετε να περάσετε τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ζητήσετε άδεια από το Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό. Όσα πλοία συνδέονται με τον εχθρό θα αποτελούν στόχο εάν προσπαθήσουν να περάσουν από τα Στενά μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήνυμα αυτό, φορτισμένο με πολιτική ένταση και στρατιωτική επιθετικότητα, αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τη διάθεση ελέγχου που επιχειρεί να επιβάλει η ιρανική πλευρά στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, άλλο ηχητικό ντοκουμέντο αποκαλύπτει την αγωνία ενός πληρώματος πλοίου που βρίσκεται υπό πυρά, προσπαθώντας να αποχωρήσει άμεσα από την επικίνδυνη ζώνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλοίο που αποχωρεί από τα στενά του Ορμούζ καθώς δέχεται πυρά:

«Γυρνάμε πίσω. Σταματήστε να πυροβολείτε. Σταματήστε! Γυρνάμε πίσω. Σταματήστε να πυροβολείτε. Σταματήστε να πυροβολείτε!».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δραματικές αυτές εκκλήσεις καταδεικνύουν τον άμεσο κίνδυνο για τα πληρώματα και τα πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα στενά, σε μια περίοδο όπου η ένταση στην περιοχή βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ζωτικής σημασίας πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, γεγονός που καθιστά κάθε τέτοιο περιστατικό ιδιαίτερα ανησυχητικό για τη διεθνή κοινότητα. Τα νέα στοιχεία ενισχύουν τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση και διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.