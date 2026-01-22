Στάρμερ: Εκφράζει την ανησυχία του για τη συμμετοχή του Πούτιν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του σχετικά με την πιθανολογούμενη συμμετοχή του ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που συγκρότησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Χθες Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε πως ο Πούτιν αποδέχθηκε την πρόσκληση που του απηύθυνε. Αργότερα όμως, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου είπε πως θα τη μελετήσει προτού απαντήσει.

«Προφανώς έχω ανησυχία για την παρουσία του Πούτιν σε ένα Συμβούλιο Ειρήνης», είπε ο Στάρμερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Channel 4 News.

«Διεξάγει πόλεμο σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Πέφτουν βροχή οι βόμβες στην Ουκρανία», είπε και συμπλήρωσε πως «δεν πρέπει να αφήσουμε τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας να μας αποπροσανατολίσουν».