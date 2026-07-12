Καιρός: Νέα θερμή εισβολή προ των πυλών – Έρχονται 40αρια, γιατί δεν μπορεί να θεωρηθεί καύσωνας

Σε τροχιά αισθητής ανόδου μπαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ώρες, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τους 38-39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, σε περιοχές με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να δείξει ακόμη και 40 °C.

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Το ενδιαφέρον των ειδικών επικεντρώνεται κυρίως στο διάστημα μετά τις 15 Ιουλίου. Η αναμενόμενη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω θερμική έξαρση, η οποία θα γίνει εντονότερη στα ηπειρωτικά τμήματα της επικράτειας.

Η πρόγνωση από τον Σάκη Αρναούτογλου

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η κορύφωση της θερμικής έξαρσης τοποθετείται χρονικά από τις 15-16 Ιουλίου, με τη θερμή περίοδο να έχει ορίζοντα διάρκειας έως και τις 21 του μήνα.

Ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγο για τάση «αρκετής ζέστης», διευκρινίζοντας ωστόσο πως είναι ακόμη πρόωρο να χαρακτηριστεί το εν λόγω κύμα ως καύσωνας.

Βάσει της ανάλυσής του, ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, ενώ από την Πέμπτη οι μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά θα σταθεροποιηθούν γύρω στους 37-38 °C.

Η τελική έκβαση του φαινομένου θα εξαρτηθεί από τη δυναμική των θερμών μαζών αλλά και από τη συμπεριφορά των βορείων ανέμων.

Γιατί το επερχόμενο θερμό κύμα δεν λέγεται καύσωνας

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, η επιστημονική κοινότητα αποφεύγει προς το παρόν τον όρο «οργανωμένος ή παρατεταμένος καύσωνας».

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Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η διάρκεια των υψηλών τιμών αλλά και οι ελάχιστες νυχτερινές θερμοκρασίες αποτελούν τα καθοριστικά κριτήρια για μια τέτοια κατάταξη.

Για να χαρακτηριστεί επισήμως ένα θερμικό κύμα ως καύσωνας, απαιτείται η ταυτόχρονη καταγραφή μέγιστων τιμών τουλάχιστον 37 °C και ελάχιστων (νυχτερινών) 26 °C, για ένα συνεχόμενο τριήμερο.

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Ο καιρός μέρα – μέρα

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, σημειώνοντας ότι μέχρι τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας δεν διαφαίνεται κάποιο ακραίο, παρατεταμένο επεισόδιο.

Αν και ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38-39 °C στις παραδοσιακά «θερμές» περιοχές, το φαινόμενο θα έχει τοπικό και ελεγχόμενο χαρακτήρα.

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Η προσοχή πλέον στρέφεται στο κατά πόσο το ισχυρό θερμό κύμα της Δυτικής Μεσογείου θα μετατοπιστεί ανατολικότερα προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Δευτέρα (13/07) – Ενίσχυση βοριάδων και «ανάσα» δροσιάς στα ανατολικά

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Οι βόρειοι άνεμοι θα παρουσιάσουν αισθητή ενίσχυση, προκαλώντας μικρή κάμψη της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά (33-35 °C, έως 36 °C στα δυτικά).

Στο Αιγαίο οι εντάσεις θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ, ενώ στο νότιο Κρητικό ενδέχεται να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Τρίτη (14/07) – Ισχυρά μελτέμια και υψηλός δείκτης επικινδυνότητας

Με ηλιοφάνεια και ελάχιστες τοπικές μπόρες στα ορεινά θα κυλήσει η ημέρα. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι τα ισχυρά μελτέμια εντάσεως 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο, με τις ριπές να φτάνουν τα 8 μποφόρ σε Εύβοια, Ανατολική Αττική και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, ωστόσο ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει σε επίπεδο συναγερμού.

Τετάρτη (15/07) – Υποχώρηση των ανέμων και άνοδος του υδραργύρου

Οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά, δίνοντας το «πράσινο φως» για τη δυναμική επιστροφή της ζέστης. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει εκ νέου στους 36-38 °C, με ακόμα υψηλότερες τιμές να καταγράφονται σε κλειστές, πεδινές ηπειρωτικές περιοχές.