Συνελήφθη ανήλικος στο κέντρο της Αθήνας για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας ανήλικος, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (10.07) στην Αθήνα, κατηγορούμενος για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών ουσιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της νεοσύστατης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

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Η επιχείρηση σχεδιάστηκε μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ η εγκληματική δράση του νεαρού πιστοποιήθηκε μέσα από μεθοδικές έρευνες, διασταυρώσεις στοιχείων και τη δημιουργία του προφίλ του (profiling) από τους αστυνομικούς.

Ειδικότερα, ο ανήλικος εντοπίστηκε σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας και κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση μια νάιλον συσκευασία, που περιείχε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Ακολούθως, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

75 γραμμάρια κοκαΐνης,

882 γραμμάρια κάνναβης,

αεροβόλο πιστόλι,

μοτοσυκλέτα,

2.174 ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε, ο ανήλικος δεν είχε προβεί σε έκδοση του απαραίτητου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ως όφειλε, ενώ βραδινές ώρες της ιδίας συνελήφθη και ο πατέρας του, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σημειώνεται ότι ο ανήλικος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν –μεταξύ άλλων- για υποθέσεις πρόκλησης σωματικών βλαβών, φθορών ξένης ιδιοκτησίας, ληστειών, παραβάσεις περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί αθλητισμού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.