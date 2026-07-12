Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 29χρονο που είχε καταδικαστεί για παράνομη οπλοφορία και απόπειρα ληστείας

Στη σύλληψη 29χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε δικαστική απόφαση, προχώρησαν σήμερα το πρωί δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, σε βάρος του 29χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Α’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 5 ετών και 6 μηνών για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία.