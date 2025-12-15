Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του

Συνελήφθη από τις Αρχές των ΗΠΑ ο γιος του Ρομπ Ράινερ ως ύποπτος για τη δολοφονία των γονιών του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Associated Press ο γιος του Ρομπ Ράινερ τέθηκε υπό κράτηση μετά τη δολοφονία του σκηνοθέτη-σεναριογράφου και της συζύγου του Μισέλ.

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο 32χρονος Νικ Ράινερ τέθηκε υπό κράτηση τη Δευτέρα. Ο αξιωματούχος δεν μπόρεσε να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες της έρευνας και μίλησε στο AP υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Τα ηλεκτρονικά αρχεία της φυλακής δείχνουν ότι ο Ράινερ συνελήφθη από την αστυνομία του Λος Άντζελες και παρέμεινε στη φυλακή τη Δευτέρα. Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιες κατηγορίες θα του επιβληθούν.

Τα διαδικτυακά αρχεία έδειξαν ότι είχε οριστεί εγγύηση 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ποιος ήταν ο Ρομπ Ράινερ

Ως ηθοποιός ο Ρομπ Ράινερ έγινε γνωστός για τον ρόλο του στην επιτυχημένη τηλεοπτική κωμική σειρά “All in the Family” που προβαλλόταν στις ΗΠΑ από το CBS για εννέα σεζόν (1971-1979).

Στη συνέχεια ο Ράινερ ακολούθησε μια επιτυχημένη καριέρα ως σκηνοθέτης υπογράφοντας ταινίες όπως “Η Πριγκίπισσα Νύφη”, “Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι”, “Στάσου πλάι μου”, “Ζήτημα τιμής”, “Misery” και “Ο Έρωτας του Προέδρου”.

Η σύζυγός του, η Μισέλ, υπήρξε φωτογράφος και η φωτογραφία που είχε τραβήξει του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται στο εξώφυλλο του βιβλίου “Trump: The Art of the Deal”.

Ο Ρομπ Ράινερ είχε γεννηθεί στην πόλη της Νέας Υόρκης και ήταν γιός του κωμωδιογράφου και ηθοποιού Καρλ Ράινερ, ενώ ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τον πολιτικό ακτιβισμό του.

Στις προεδρικές εκλογές του 2004 είχε υποστηρίξει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζον Κέρι και είχε εμφανιστεί σε διαφημιστικά που καταφέρονταν εναντίον του απερχόμενου προέδρου Τζορτζ Μπους του νεότερου. Ο Ράινερ είχε επίσης υποστηρίξει δύο ακόμη προεδρικούς υποψήφιους των Δημοκρατικών, τους Αλ Γκορ και Χίλαρι Κλίντον.

Ο πρώτος του γάμος ήταν με την ηθοποιό Πένι Μάρσαλ, η οποία ήταν επίσης παραγωγός και σκηνοθέτης, ενώ ο δεύτερος γάμος του ήταν με την ηθοποιό Μισέλ Σίνγκερ με την οποία είχαν αποκτήσει τρία παιδιά.