ΔΙΕΘΝΗ

Ολοκληρώθηκε μετά από 1,5 ώρα η τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμιρ Πουτιν

Η ανάρτηση Τραμπ στο truth social

Ολοκληρώθηκε μετά από 1,5 ώρα η τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμιρ Πουτιν
SPUTNIK / POOL
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:52

Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 1,5 ώρα η τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμιρ Πούτιν.

Την είδηση της τηλεφωνικής συνομιλίας έκανε γνωστή ο ίδιος ο Ντόναλντ Τράμπ με ανάρτηση που έκανε στο Truth Social γράφοντας χαρακτηριστικά πως: «Η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι μακροσκελής, και θα αναφέρω το περιεχόμενό της, όπως και ο πρόεδρος Πούτιν, στο τέλος της».

Υπενθυμίζεται ότι η επικοινωνία των δύο ηγετών γίνεται μόλις μία ημέρα πριν τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο που αναμένεται να ασκήσει πιέσεις για τη μεταφορά πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο.

Η τηλεφωνική κλήση σηματοδοτεί την πρώτη άμεση επαφή μεταξύ Τραμπ και Πούτιν μετά από σχεδόν δύο μήνες.

