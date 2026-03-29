Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ;
Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Σάντσεθ για Νετανιάχου: «Εμπόδισε τους Καθολικούς να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ»

Νέα επίθεση στον πρωθυπουργό της Ισπανίας

Σάντσεθ για Νετανιάχου: «Εμπόδισε τους Καθολικούς να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ»
Javier Lizón / EPA
DEBATER NEWSROOM

Σφοδρή επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε με δηλώσεις του ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός ο Νετανιάχου εμπόδισε τους Καθολικούς να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ χωρίς καμία εξήγηση, λόγους ή αιτιολογία.

«Από την κυβέρνηση της Ισπανίας, καταδικάζουμε αυτή την αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία και ζητούμε από το Ισραήλ να σεβαστεί την ποικιλομορφία των πεποιθήσεων και το διεθνές δίκαιο. Γιατί χωρίς ανεκτικότητα, η συνύπαρξη είναι αδύνατη» υποστήριξε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

ΔΙΕΘΝΗ

