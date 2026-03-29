Σάντσεθ για Νετανιάχου: «Εμπόδισε τους Καθολικούς να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ»

Σφοδρή επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε με δηλώσεις του ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός ο Νετανιάχου εμπόδισε τους Καθολικούς να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ χωρίς καμία εξήγηση, λόγους ή αιτιολογία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από την κυβέρνηση της Ισπανίας, καταδικάζουμε αυτή την αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία και ζητούμε από το Ισραήλ να σεβαστεί την ποικιλομορφία των πεποιθήσεων και το διεθνές δίκαιο. Γιατί χωρίς ανεκτικότητα, η συνύπαρξη είναι αδύνατη» υποστήριξε ο Ισπανός πρωθυπουργός.