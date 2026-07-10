Ισπανία – Βέλγιο: Οι ενδεκάδες της «μάχης» για πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Ισπανία και Βέλγιο δίνουν τη δική τους μάχη για πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 το βράδυ της Παρασκευής 10/7.

Συγκεκριμένα, οι δυο χώρες θα τα δώσουν όλα προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης, όπου περιμένει τον αντίπαλο της η Γαλλία.

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Αναλυτικά:

Η ενδεκάδα της Ισπανίας: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Όλμο, Γιαμάλ, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ

Η ενδεκάδα του Βελγίου: Κουρτουά, Καστάν, Μέχελε, Ενγκόι, Ντε Κάιπερ, Ρασκέν, Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς, Ντοκού, Τροσάρ, Ντε Κέτελαρε