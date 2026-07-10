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Ισπανία: Στους 12 οι νεκροί, στους 23 οι αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά στην Αλμερία

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν

Ισπανία: Στους 12 οι νεκροί, στους 23 οι αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά στην Αλμερία
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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στη νότια Ισπανία και άλλοι 23 αγνοούνται, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο φονικές πυρκαγιές στη χώρα.

«Έχουμε 12 νεκρούς και 23 ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί», δήλωσε ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, ο Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια, λέγοντας ότι «ελπίζει ότι αυτοί οι 23 άνθρωποι που δεν έχουν εντοπιστεί να βρεθούν επιτέλους και ότι δεν είναι νεκροί».

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Οι αρχές λένε ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης, τέσσερις από τους οποίους σοβαρά φέροντας εγκαύματα. Ο απολογισμός των θυμάτων από την πυρκαγιά, αναμφίβολα μία από τις χειρότερες στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, παραμένει προσωρινός.

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