Ρούμπιο στους G7: «Ο πόλεμος θα διαρκέσει άλλες 4 με 6 εβδομάδες – Εφικτό να πετύχουμε τους στόχους μας χωρίς χερσαία επιχείρηση»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπάθησε να μεταφέρει αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία των επιχειρήσεων στο Ιράν, υποστηρίζοντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «τα πάνε εξαιρετικά». Παράλληλα, επαίνεσε τον αμερικανικό στρατό, επισημαίνοντας «πόσο καλός είναι».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν σε «εβδομάδες, όχι μήνες», μετά τη συνάντησή του με τους ομολόγους του της G7 στη Γαλλία. Σύμφωνα με το Axios, εκτίμησε ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα συνεχιστεί για δύο έως τέσσερις εβδομάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨Rubio:“For these people to ever get nuclear weapons would be crazy.

Look what they're willing to do with the weapons they have now. They hit embassies, they target hotels…"

Τρεις πηγές με άμεση γνώση του θέματος ανέφεραν ότι ο Ρούμπιο δήλωσε πως οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στην έναρξη σοβαρών διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Όπως τόνισε, οι ΗΠΑ «δεν ζητούν βοήθεια από κανέναν» και εκτιμά ότι η επιχείρηση προχωρά «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Στενά του Ορμούζ και διεθνείς αντιδράσεις

Αναφερόμενος σε πιθανή επιβολή τελών διέλευσης από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την κίνηση «απαράδεκτη» και υπογράμμισε ότι «όλος ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει».

Τόνισε ότι οι πρώτες διελεύσεις τάνκερ μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων θα χρειαστούν συνοδεία, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συμμετάσχουν, αλλά ενθαρρύνουν και άλλες χώρες να δημιουργήσουν συνασπισμό.

Σχετικά με ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, δηλώνοντας πως οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν χωρίς χερσαίες δυνάμεις, αλλά ότι θα παρασχεθούν επιλογές στον πρόεδρο για προσαρμογή αν χρειαστεί.

Δυσαρέσκεια Νετανιάχου για τη Μοσάντ

Στην άλλη πλευρά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να εξέφρασε προβληματισμό για τις εκτιμήσεις της Μοσάντ, οι οποίες δεν επιβεβαίωσαν την πρόβλεψη για μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, είχε εκτιμήσει ότι η δράση της ιρανικής αντιπολίτευσης θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσα σε λίγες ημέρες από την έναρξη των συγκρούσεων, προκαλώντας κοινωνικές αναταραχές και πιθανή αλλαγή καθεστώτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Jerusalem Post και των New York Times, τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Τραμπ συμμερίζονταν το αισιόδοξο σενάριο ότι η εξουδετέρωση της ιρανικής ηγεσίας, σε συνδυασμό με επιχειρήσεις πληροφοριών, θα μπορούσε να οδηγήσει σε λαϊκή εξέγερση και ταχεία λήξη των εχθροπραξιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βανς σε Νετανιάχου – «Πούλησες στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο στο Ιράν»

Ένταση επικράτησε σε πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου εν μέσω του πολέμου που διεξάγεται στο Ιράν και την Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail που επικαλείται το Axios, ο Βανς δήλωσε στον Ισραηλινό ηγέτη τη Δευτέρα ότι πολλές από τις προβλέψεις του για τον πόλεμο, τις οποίες είχε πουλήσει στον Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουν υλοποιηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πριν από τον πόλεμο, ο Μπίμπι το πώλησε στον Πρόεδρο ως κάτι εύκολο, καθώς η αλλαγή καθεστώτος ήταν πολύ πιο πιθανή από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Και ο Αντιπρόεδρος ήταν ξεκάθαρος για ορισμένες από αυτές τις δηλώσεις», δήλωσε μια πηγή στο Axios.

Ο Βανς, ο οποίος φέρεται να συμβούλευσε τον Τραμπ να μην προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, διορίστηκε από τον ίδιο για να βοηθήσει στην καθοδήγηση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βανς έχει εμπλακεί ενεργά στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Τραμπ επιδιώκει να τερματίσει τη σύγκρουση τις επόμενες εβδομάδες με τις πιέσεις στο εσωτερικό να αυξάνονται.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους των Εμιράτων, καθώς και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ την Πέμπτη, σε συναντήσεις που επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου και στην παροχή βοήθειας στους συμμάχους του Κόλπου.

Ο Λευκός Οίκος πρότεινε σε ξένους διπλωμάτες ότι ο Βανς θα μπορούσε να ηγηθεί μιαςαντιπροσωπεία για ειρηνευτικές συνομιλίες υψηλού επιπέδου με το Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Λευκός Οίκος έδωσε εντολή στους διαμεσολαβητές από Αίγυπτο, Τουρκία και Πακιστάν να ενημερώσουν τους Ιρανούς ότι η προθυμία τους να ηγηθεί ο Βανς των συνομιλιών αποτελούσε απόδειξη ότι ο Τραμπ μιλούσε σοβαρά.

Ο Τραμπ παρέτεινε την Πέμπτη την προθεσμία του να μην χτυπήσει τους ιρανικούς ενεργειακούς σταθμούς, γράφοντας στο Truth Social: «Σύμφωνα με το αίτημα της ιρανικής κυβέρνησης, παρακαλώ αφήστε αυτή τη δήλωση να χρησιμεύσει ως παράδειγμα ότι διακόπτω την περίοδο καταστροφής των ενεργειακών σταθμών κατά 10 ημέρες, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 8 μ.μ., ώρα Ανατολικής Ακτής.

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και, παρά τις εσφαλμένες δηλώσεις περί του αντιθέτου…»από τα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και άλλα, πάνε πολύ καλά.