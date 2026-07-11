Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης: «Όχι» σε διάλογο από το Ιράν – Απειλές για ολοκληρωτικό πλήγμα από τον Τραμπ

Σε κλοιό επικίνδυνης τροχιάς κινούνται εκ νέου οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με την Τεχεράνη να αποκλείει κάθε ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων εάν η αμερικανική πλευρά δεν υπαναχωρήσει από τις τρέχουσες θέσεις της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγές με άμεση γνώση των εξελίξεων, η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται ανυποχώρητη.

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Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Εθνική απαίτηση η εκδίκηση για τον πατέρα μου»

Την ίδια στιγμή, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ξεκαθάρισε σε αυστηρό τόνο ότι η απάντηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, αποτελεί «απαίτηση του έθνους» η οποία «πρέπει οπωσδήποτε» να υλοποιηθεί.

Το γραπτό μήνυμα δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram, με αφορμή τις επικήδειες τελετές που πραγματοποιήθηκαν μήνες μετά τον θάνατο του πρώην ηγέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου.

«Δεσμευόμαστε να εκδικηθούμε το αίμα του μάρτυρα ηγέτη και όλων των μαρτύρων αυτού του πολέμου από τους εγκληματίες και ατιμασμένους δολοφόνους», υπογράμμισε στο μήνυμά του ο Χαμενεΐ.

Αραγτσί: Κατηγορίες κατά των ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε νωρίτερα ότι η Τεχεράνη «τήρησε τον λόγο της» αναφορικά με το πρωτόκολλο συμφωνίας για την εκεχειρία – την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε ως λήξασα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αραγτσί επέρριψε την ευθύνη στην Ουάσινγκτον, κατηγορώντας την για παραβίαση των συμφωνηθέντων μέσω της επαναφοράς των οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν.

«Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει τηρήσει τον λόγο του», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών, συμπληρώνοντας: «Η παραβίαση αυτή προστίθεται σε άλλες παραβιάσεις και λάθος βήματα που έχουν κάνει οι ΗΠΑ. Ας κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα: δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος».

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Ντόναλντ Τραμπ: «Θα καταστραφείτε ολοκληρωτικά αν επιχειρήσετε να με δολοφονήσετε – 1.000 πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι»

Στον αντίποδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε μια σφοδρή, απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν.

Ο Αμερικανός ηγέτης διεμήνυσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είναι πλήρως προετοιμασμένες και ικανές να αποδεκατίσουν και να ισοπεδώσουν οποιαδήποτε περιοχή της ιρανικής επικράτειας, σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να οργανώσει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του εν ενεργεία προέδρου της χώρας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «χίλιοι πύραυλοι στοχεύουν το Ιράν».