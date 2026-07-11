UFO: Νέα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του Πενταγώνου – Στο μικροσκόπιο περιστατικά πάνω από πυρηνικές εγκαταστάσεις

Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος επανέρχεται το μυστήριο των Αγνώστου Ταυτότητας Εναέριων Φαινομένων (UAP — ευρύτερα γνωστών ως UFO), μετά τη δημοσιοποίηση μιας νέας σειράς απόρρητων αμερικανικών εγγράφων.

Τα στοιχεία αυτά φέρνουν στο φως αναφορές για θεάσεις μυστηριωδών αντικειμένων κοντά σε στρατιωτικές βάσεις υψίστης ασφαλείας, καθώς και σε στρατηγικές περιοχές του πυρηνικού οπλοστασίου των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Η τέταρτη κατά σειρά δέσμη αποχαρακτηρισμένων δεδομένων αναρτήθηκε την Παρασκευή στην επίσημη ιστοσελίδα του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας.

Η δημοσιοποίηση συνοδεύτηκε από το σαφές μήνυμα ότι «ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να δει με τα μάτια του», εμπλουτίζοντας έτσι το δημόσιο αρχείο που έχει συσταθεί για τη μελέτη των φαινομένων αυτών.

Από τη «Μέδουσα» του Ατλαντικού στο οκτάκτινο αντικείμενο της Κίτρινης Θάλασσας

Το νέο υλικό περιλαμβάνει βίντεο που καταγράφηκαν από εξελιγμένους αισθητήρες υπερύθρων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ένα βίντεο διάρκειας 18 δευτερολέπτων αποτυπώνει ένα οκτάκτινο ή αστεροειδές αντικείμενο να αιωρείται πάνω από την Κίτρινη Θάλασσα στην Ανατολική Ασία.

Παράλληλα, στρατιωτικό υλικό δείχνει ένα σκοτεινό αντικείμενο, με μορφή που παραπέμπει σε μέδουσα, να παρασύρεται στον ουρανό του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με τη Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ (NORTHCOM) και το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Όλων των Τομέων (AARO), το αντικείμενο είχε ύψος 12 έως 15 πόδια και κινούνταν ανάλογα με τη φορά του ανέμου.

Αν και οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ενδέχεται να επρόκειτο για ένα μεγάλο, παραμορφωμένο μπαλόνι, το Πεντάγωνο ξεκαθαρίζει ότι η δημοσιοποίηση του βίντεο δεν αποτελεί τελικό πόρισμα.

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Το περιστατικό του 1996

Υλικό από την πρώην Ομάδα Εργασίας UAP του Πολεμικού Ναυτικού δείχνει ένα κυκλικό αντικείμενο με πτερυγοειδείς προεξοχές να κινείται πάνω από ορεινή περιοχή στις δυτικές ΗΠΑ, ενώ βρισκόταν υπό την παρακολούθηση στρατιωτικού αεροσκάφους.

Καταγραφές του 2023 και 2024

Ένα δίλεπτο βίντεο υπερύθρων από το 2024 δείχνει ένα επιμήκες αντικείμενο να διασπάται σε πολλαπλά φωτεινά σημεία που κινούνται διαγώνια. Αντίστοιχα, βίντεο 10 δευτερολέπτων από το 2023 καταγράφει δύο άγνωστα αντικείμενα να κινούνται παράλληλα σε αντίθετες κατευθύνσεις.

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Συναγερμός στο πυρηνικό εργοστάσιο Pantex

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η έκθεση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ για ένα περιστατικό που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 στο Τέξας, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Pantex — του βασικού κέντρου συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου.

Τα ραντάρ της βάσης εντόπισαν ένα άγνωστο αντικείμενο να πετά σε εξαιρετικά χαμηλό υψόμετρο (100-200 πόδια) πάνω από την ελεγχόμενη ζώνη.

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Οι δυνάμεις ασφαλείας το περιέγραψαν ως ένα εντελώς αθόρυβο αντικείμενο, σε σχήμα διαμαντιού, χωρίς ορατά συστήματα πρόωσης.

Το φαινόμενο ιχνηλατήθηκε για αρκετά μίλια πριν χαθεί από τα συστήματα. Η υπόθεση αναλύθηκε από τα Εθνικά Εργαστήρια Sandia, ενώ ο πλήρης φάκελος —που περιλαμβάνει καταγραφές ραντάρ και στατικά καρέ— διαβιβάστηκε στο FBI.

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Στα αρχεία περιλαμβάνεται και η διάσημη γαλλική μελέτη από απόστρατους ανώτατους αξιωματικούς, η οποία υποστηρίζει ότι για ορισμένα ανεξήγητα περιστατικά η εξωγήινη υπόθεση παραμένει μια ισχυρή πιθανότητα, καλώντας τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν το θέμα ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Πολιτική βούληση για «Πρωτοφανή Διαφάνεια»

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, υπογράμμισε ότι το Πεντάγωνο βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με κοινό στόχο την πλήρη διαφάνεια γύρω από τα UAP.

«Αυτά τα αρχεία, που παρέμεναν διαβαθμισμένα για χρόνια, τροφοδοτούσαν εικασίες. Ήρθε η ώρα οι Αμερικανοί πολίτες να τα δουν με τα ίδια τους τα μάτια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χέγκσεθ.

Χωρίς οριστικά συμπεράσματα

Παρά τον τεράστιο όγκο και τη σπουδαιότητα των νέων δεδομένων, το Πεντάγωνο ξεκαθαρίζει ότι η πλειονότητα των περιστατικών παραμένει υπό αξιολόγηση. Η δημοσιοποίησή τους δεν ισοδυναμεί με επιβεβαίωση εξωγήινης δραστηριότητας ούτε αποτελεί υιοθέτηση κάποιας συγκεκριμένης θεωρίας.

Ενδεικτικό του τεράστιου ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, η επίσημη πλατφόρμα που φιλοξενεί τα αρχεία έχει ήδη ξεπεράσει τις 1,7 δισεκατομμύρια επισκέψεις παγκοσμίως.