Τραμπ: Χάνει ισχύ στο εσωτερικό των ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Bουλευτές του αποχώρησαν από απόρρητη ενημέρωση

Αρνητικό κλίμα επικρατεί στο εσωτερικό της κυβέρνησης των ΗΠΑ καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ καλείτε να πείσει τους βουλευτές του για το σχέδιο του στο πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με την Daily Mail, Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές αποχώρησαν έξαλλοι από κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση για το Ιράν, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για τη στρατηγική της αμερικανικής κυβέρνησης. Η ενημέρωση έγινε από στελέχη του Πενταγώνου προς την Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ φέρεται να σκέφτεται την χερσαία επέμβαση στο Ιράν μετά την άρνηση του να παραδοθεί πρακτικά άνευ όρων. 7.000 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν ήδη αναπτυχθεί ή κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, ενώ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, εξετάζεται η αποστολή επιπλέον 10.000.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νάνσι Μέις αποχώρησε πρόωρα, καταγγέλλοντας ότι οι βουλευτές «παραπλανήθηκαν», ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, Μάικ Ρότζερς, έκανε λόγο για ελλιπή ενημέρωση σχετικά με την πορεία της επιχείρησης.

Ανάλογες επιφυλάξεις εξέφρασε και ο πρόεδρος της αντίστοιχης επιτροπής της Γερουσίας, Ρότζερ Γουίκερ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι υπάρχει έντονη ανησυχία μεταξύ των γερουσιαστών.

Σύμφωνα με πηγές που συμμετείχαν στην ενημέρωση, οι στόχοι που παρουσιάστηκαν στους βουλευτές φαίνεται να διαφέρουν από όσα έχουν ανακοινωθεί δημοσίως. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν εμφανίστηκε ως άμεσος στρατιωτικός στόχος, σε αντίθεση με όσα έχει υποστηρίξει ο Λευκός Οίκος.

Η αμερικανική κυβέρνηση διέψευσε τις σχετικές πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση «Επική Οργή» έχει τέσσερις επιδιώξεις: Την εξουδετέρωση των βαλλιστικών δυνατοτήτων του Ιράν, την αποδυνάμωση του ναυτικού του, την αποσταθεροποίηση των συμμάχων του στη Μέση Ανατολή και την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

Τραμπ: Έδωσε νέα παράταση στο Ιράν

Όπως είπε ο Τραμπ, οι συνομιλίες με την Τεχεράνη «πηγαίνουν καλά», ωστόσο τόνισε ότι η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν και προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση που αρνηθεί κατάπαυση του πυρός.

Μιλώντας στην εκπομπή «The Five» στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι Ιρανοί του ζήτησαν παράταση επτά ημερών, και εκείνος τους έδωσε δέκα.

Επίσης, επέμεινε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο, ότι δεν μπορούσε να αφήσει «τρελούς να έχουν πυρηνικά» και πως η CIA τον είχε ενημερώσει πως ο Αγιατολάχ του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ομοφυλόφιλος.