Ρούμπιο: «Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καμία γνωστική διαταραχή»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υπερασπίστηκε σήμερα με σθένος, κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στο κοινοβούλιο, τις γνωστικές ικανότητες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας τις ανησυχίες προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Σας το λέω απλά: πιθανόν δεν εκτιμάτε τις πολιτικές του, πιθανόν δεν εκτιμάτε τις αποφάσεις που έχει λάβει, όμως σας διαβεβαιώνω πως δεν είναι ένας πρόεδρος που κοιμάται ή που πάσχει από οποιαδήποτε γνωστική διαταραχή, υπό οποιαδήποτε μορφή», δήλωσε ο Ρούμπιο ενώπιον της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ απάντησε στο ερώτημα που του έθεσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Τεντ Λιου, ο οποίος παρουσίασε βίντεο που έδειχναν τον πρόεδρο Τραμπ να έχει αποκοιμηθεί κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων, αμφισβητώντας τις γνωστικές ικανότητές του.

«Αντί να οργανώνουμε υπουργικά συμβούλια στα πρότυπα της Βόρειας Κορέας όπου όλοι κανακεύουν τον Τραμπ, θα ήθελα να σας ζητήσω να πείτε τα πράγματα όπως είναι: κάτι δεν πάει καλά με τον Τραμπ», είπε ο βουλευτής.

«Δεν ξέρω καν πώς να αντιδράσω σε αυτό, εκτός από το να σας πω ότι είναι παράλογο και γελοίο και δεν μπορώ να πιστέψω ότι βρισκόμαστε σε συνεδρίαση της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την αμερικανική εξωτερική πολιτική», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου. Ο βουλευτής είπε: «συνεχίστε να λέτε ψέματα».

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, ο Ντόναλντ Τραμπ «κυριολεκτικά δεν κοιμάται, εργάζεται νυχθημερόν, για πολλές ώρες, καθημερινά (…) σε απάνθρωπους ρυθμούς».

Η κατάσταση της υγείας του Αμερικανού προέδρου, που θα κλείσει τα 80 τη 14η Ιουνίου, δεν προκαλεί στην κοινή γνώμη τόσα ερωτήματα όσο εκείνη του Τζο Μπάιντεν στο τέλος της θητείας του, όταν ο Δημοκρατικός έπεφτε συχνά και βρισκόταν σε σύγχυση.

Όμως, πολλοί Αμερικανοί διατυπώνουν αμφιβολίες για τις ικανότητές του. Σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση των Washington Post/ABC News/Ipsos, το 59% των ερωτηθέντων έκριναν πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει τις νοητικές ικανότητες να κυβερνήσει τη χώρα και το 55% ότι δεν διαθέτει την αναγκαία φυσική κατάσταση.

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Η τελευταία κατά σειρά ιατρική έκθεση του Ρεπουμπλικανού ηγέτη, που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη Παρασκευή, έλεγε πως «παραμένει σε εξαιρετική υγεία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει ποτέ ορκιστεί.

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Ο πρόεδρος έχει μειώσει τον ρυθμό των ταξιδιών του στις ΗΠΑ σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του και εμφανίζεται λιγότερο συχνά δημοσίως τους τελευταίους μήνες σε σύγκριση με την αρχή της δεύτερης θητείας του.

Εντούτοις, συνεχίζει στους ίδιους ρυθμούς τα ταξίδια του στο εξωτερικό και απαντά πολύ συχνότερα στον Τύπο σε σύγκριση με τον προκάτοχό του.

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Κατά τη διάρκεια αυτής της τεταμένης ακρόασης, ο Ρούμπιο προκάλεσε την οργή των Δημοκρατικών εκλεγμένων που κατήγγειλαν τον πόλεμο στο Ιράν και αναφώνησε «τι τσίρκο», όταν η Δημοκρατική βουλευτής Σάρα Τζέικομπς τον ρώτησε τι πίστευε για ένα ζευγάρι παπούτσια που ήταν σε πολύ μεγαλύτερο νούμερο και του τα πρόσφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.